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Rechnungshof: Bahn muss Planungsmängel abstellen

Rechnungshof: Bahn muss Planungsmängel abstellen
ICE der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der Bundesrechnungshof fordert die Deutsche Bahn auf, Mängel bei der Projektplanung abzustellen.

Rechnungshof-Präsident Ansgar Heveling sagte der „Rheinischen Post“, man stelle Defizite bei der Herangehensweise in der Planung von Projekten fest, auf die man aufmerksam mache, etwa bei der Korridorsanierung. Würde die Bahn die Mängel abstellen, wäre schon viel gewonnen. Das seien Punkte, bei denen die Bahn zunächst ihre eigenen Hausaufgaben in der eigenen Struktur machen müsse.

Zugleich rief Heveling den Bund als Eigentümer auf, die Bahn stärker zu kontrollieren. Man prüfe unter anderem, wie der Bund seine Beteiligung führe. Seine Erkenntnis sei, dass der Bund noch mehr Möglichkeiten habe, die Bahn enger zu führen, sagte der Präsident.

Mehr zum Thema: Rechnungshof fordert Streichung unwirksamer Steuervergünstigungen · Bahn zieht positive Bilanz nach Alkoholverbot in Bahnhöfen

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