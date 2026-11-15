Prien kritisiert Reformtempo der Bundesregierung

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bundesfamilienministerin Karin Prien sieht die Performance der Bundesregierung kritisch. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte sie, sie glaube, dass die Menschen große Angst davor hätten, dass nicht die richtigen Dinge getan würden, um ihren Wohlstand zu erhalten.

Insbesondere die Langsamkeit, mit der das Land reformiert werde, werde von vielen als Defizit wahrgenommen. Man werde dem Reformbedarf nicht gerecht, so Prien, und man kommuniziere schlecht. Das Wort „Reform“ sei fast schon zum Unwort geworden. Die Menschen könnten kein Gesamtbild erkennen im Sinne von: Wenn man das jetzt mache, sichere man damit ihre Zukunft und die ihrer Kinder.

Die Entscheidung für Ilse Aigner als Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin lobte Prien. Sie spreche eine Sprache, die die Menschen verstünden. Aigner stehe für eine Wertschätzung der Menschen, die im ländlichen Raum jeden Tag ihren Job machten, die sich vielleicht weniger gesehen fühlten im Vergleich zu einem sehr meinungsstarken städtischen Milieu, sagte sie.

Auch Prien war für das Amt als Name im Gespräch. Sie sagte der „Süddeutschen Zeitung“, das Amt der Bundespräsidentin sei eines, das einem „angetragen“ werde. „Oder eben nicht.“

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