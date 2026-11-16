Politik & Wirtschaft

Wadephul mahnt Russland zu Waffenstillstand im Schwarzmeerraum

Wadephul mahnt Russland zu Waffenstillstand im Schwarzmeerraum
Russisches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Außenminister Johann Wadephul (CDU) drängt Russland zu einem Waffenstillstand im Schwarzmeerraum. „Was dort geschieht, bleibt nicht auf das Schwarze Meer beschränkt“, sagte der CDU-Politiker am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Es schlage Wellen bis weit in den globalen Süden.

„Russlands Angriffe auf Schiffe und Infrastruktur im Schwarzen Meer gefährden nach wie vor den Getreideexport und ich appelliere erneut an Russland, endlich den Weg freizumachen, zumindest für einen partiellen Waffenstillstand, der es erlaubt. Getreide aus der Ukraine und auch aus Russland zu transportieren“, so Wadephul. Die Menschen im globalen Süden warteten darauf, es drohe Hunger, und die Staaten des globalen Südens wüssten auch ganz genau, wer verantwortlich dafür sei, dass es bisher nicht möglich sei: Russland.

Beim EU-Außenministertreffen am Montag in Brüssel soll es neben dem Ukraine-Krieg auch um Russlands „hybride Kampagne“ gegen die EU sowie um die Lage im Nahen Osten gehen.

Mehr zum Thema: Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht Russland als Bedrohung

- Anzeige -
NRW-Landesgruppenchef warnt vor Showdown um SPD-Parteivorsitz
Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht Russland als Bedrohung
Dax startet kaum verändert – Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen
Verdi bestreikt dpa-Tochter News Aktuell
CDU-Arbeitnehmerflügel warnt vor weiterer Radikalisierung der AfD
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns