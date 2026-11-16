NRW-Landesgruppenchef warnt vor Showdown um SPD-Parteivorsitz

Im SPD-Machtkampf um den Parteivorsitz warnt der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Oliver Kaczmarek, vor einem Schaden für die Partei. Ein zähes Ringen über die nächsten Wochen mit Showdown auf dem Parteitag könne sich die SPD gerade nicht leisten, sagte er der „Rheinischen Post“.

Zwei Monate vor dem Parteitag sei es Zeit, für Klarheit bei den Kandidaturen für die Parteispitze zu sorgen. Das amtierende Präsidium müsse gemeinsam mit den Spitzen der Landesverbände die Kraft haben, einen Vorschlag zu erarbeiten, der größtmögliche Akzeptanz in der Partei erhalte, so der Bundestagsabgeordnete.

Beim Parteitag im Januar könnte es zu einer Kampfkandidatur um den Vorsitz kommen. Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat seine Kandidatur erklärt. Ob Parteichef Lars Klingbeil wieder antritt, ist noch offen.

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