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Verdi bestreikt dpa-Tochter News Aktuell

Verdi bestreikt dpa-Tochter News Aktuell
dpa Deutsche Presse-Agentur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat mit Wochenbeginn zum Streik bei der dpa-Tochter News Aktuell aufgerufen. Gestreikt werde an den Standorten in München, Frankfurt/Main und Berlin sowie am Hauptsitz in Hamburg, teilte Verdi am Montag mit.

Begründet wurde der Arbeitskampf damit, dass für die 120 Beschäftigten bei News Aktuell kein Tarifvertrag gelte. Trotz wiederholter Aufforderung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat sei in der Vergangenheit die Aufnahme von Verhandlungen abgelehnt worden, hieß es von Gewerkschaftsseite.

„Es ist verblüffend, mit welcher Kaltherzigkeit der dpa-Aufsichtsrat Verhandlungen darüber ablehnt, im dpa-Konzern gleiche Arbeitsbedingungen und tarifliche Entlohnungsbedingungen zu erreichen“, sagte Christoph Schmitz-Dethlefsen, für Medien zuständiges Mitglied des Verdi-Bundesvorstandes. Wirtschaftliche Gründe würden nicht dagegen sprechen, da die Kollegen bei News Aktuell „seit Jahren mit Abstand die höchste Rendite im dpa-Konzern“ lieferten. „Sie fordern nichts anderes als ihre Rechte ein, die den Konzernleitlinien entsprechen“, so Schmitz-Dethlefsen.

Verdi fordert, dass die Gehälter ebenso wie im Rest des Konzerns angehoben werden und gleiche tarifliche Urlaubsansprüche, Weihnachtsgeld, Krankengeldzuschuss und Zuschläge wie für die meisten tarifgebundenen Arbeitsverhältnisse gelten.

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