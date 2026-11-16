CDU-Arbeitnehmerflügel warnt vor weiterer Radikalisierung der AfD

Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, warnt angesichts des eskalierenden Streits in der AfD über Massenabschiebungen vor einer weiteren Radikalisierung der Partei. „Grenzen des Rechtsstaats anzuerkennen, steht radikalen Fantasien von Remigration entgegen“, sagte Radtke dem „Handelsblatt“. Offenbar stehe der AfD „eine weitere Radikalisierungsstufe“ bevor. Abschiebungen seien in einem Rechtsstaat nur mit rechtsstaatlichen Mitteln möglich.

Hintergrund ist ein Richtungsstreit innerhalb der AfD über den Umgang mit Abschiebungen. Parteichef Tino Chrupalla und der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah waren mit Einwänden gegen einen radikalen Abschiebekurs auf erheblichen Widerstand in der eigenen Partei gestoßen.

Besonders besorgt zeigte sich Radtke über die Folgen einer möglichen AfD-geführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Für Menschen mit Migrationshintergrund wäre eine solche Entwicklung „eine Katastrophe“. Der CDU-Politiker warnte vor einer weiteren Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte. „Auch wenn Remigration ein bloßer politischer Kampfbegriff bleibt, vergiften diese Debatten das gesellschaftliche Klima weiter“, sagte er. Von einer AfD-Regierung erwartet Radtke keine Lösungen für konkrete politische Herausforderungen. „Reale Probleme zu lösen, ist nicht Teil des AfD-Geschäftsmodells.“

Mehr zum Thema: AfD-Streit über Abschiebungen befeuert Verbotsforderungen · AfD und Grüne kritisieren Heil nach Kandidatur für SPD-Vorsitz