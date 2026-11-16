Drei Tote nach Unfall auf B311 in Baden-Württemberg

Bei einem schweren Unfall auf der B311 bei Erbach im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Das Polizeipräsidium Ulm teilte am Montag mit, dass sich das Geschehen mutmaßlich bei einem Überholvorgang ereignet hat.

Kurz vor 15:30 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der neuen Querspange der B 311 bei Dellmensingen in beide Richtungen unterwegs. Ein 18-Jähriger verlor mit seinem Audi A8, von der B 30 kommend in Richtung Erbach, mutmaßlich beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle. Dabei schleuderte er gegen Fahrzeuge, die ebenfalls in Richtung Erbach fuhren, und prallte anschließend mit der Fahrzeugseite frontal gegen einen entgegenkommenden Skoda.

Den Skoda lenkte ein 19-Jähriger. Durch die heftige Kollision erlitten beide Fahrer tödliche Verletzungen. Im Skoda befanden sich zudem ein 26-jähriger Beifahrer und eine 26-jährige Mitfahrerin, die mit schwersten Verletzungen in eine Klinik kamen. Am frühen Abend erlag der 26-jährige Beifahrer in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigem Stand erlitten zwei Personen aus den weiteren beteiligten Fahrzeugen leichte Verletzungen.

An insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 120.000 Euro. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungskräfte, Feuerwehr, Straßenmeisterei, THW und Seelsorger, war vor Ort im Einsatz. Wegen des Trümmerfelds musste die Strecke komplett gesperrt werden. Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zudem beauftragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Gutachter. Zur Erstellung des Gutachtens muss die Unfallstelle bis auf Weiteres und voraussichtlich bis Montagnachmittag gesperrt bleiben. Sowohl der Audi als auch der Skoda wurden beschlagnahmt.

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