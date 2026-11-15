Wiese verteidigt Klingbeil gegen Kritik aus SPD

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, verteidigt Parteichef Lars Klingbeil gegen Kritik aus den eigenen Reihen.

Der Umgang mit Parteivorsitzenden in der SPD gleiche dem immer gleichen Muster, sagte Wiese dem „Handelsblatt“. Sie würden für alles und jedes verantwortlich gemacht. Dabei habe Lars Klingbeil in seiner jetzigen Rolle, aber auch in den vergangenen zehn Jahren als Generalsekretär und Co-Vorsitzender vieles richtig gemacht. Wiese verwies auf das Sondervermögen, welches ohne Klingbeil nicht zustande gekommen wäre.

Forderungen nach einer Trennung von Ministeramt und Parteivorsitz erteilte Wiese eine Absage. Von einer festgeschriebenen Ämtertrennung halte er rein gar nichts. Das sei schon bei den Grünen mehrfach schiefgegangen, sagte er. Eine ausdrückliche Wahlempfehlung für den Parteivorsitz gab Wiese nicht ab. Er verwies auf das vereinbarte Verfahren. Die Gremien der Partei würden wie verabredet einen Personalvorschlag mit Blick auf den Bundesparteitag im Januar machen, sagte er. Dieses Vorgehen finde er richtig und daran halte er sich.

Der Co-Vorsitzende der Bayern-SPD, Sebastian Roloff, begrüßte unterdessen die Kandidatur des früheren Bundesarbeitsministers Hubertus Heil für den Parteivorsitz. Heil stehe auch durch seine gute Arbeit als Minister glaubhaft für sozialdemokratische Werte und könne diese pointiert vertreten, sagte der Bundestagsabgeordnete dem „Handelsblatt“.

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