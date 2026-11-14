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Wiese befürchtet Trennung von Klingbeils Partei- und Regierungsamt

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Dirk Wiese am 13.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
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Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, hat in der Debatte über die Zukunft von SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vor einer Trennung von Partei- und Regierungsamt gewarnt. „Ich halte von solchen Vorschlägen rein gar nichts“, sagte Wiese der „Rheinischen Post“.

Das sei bei den Grünen mehrfach schiefgegangen. „Die Trennung von Amt und Mandat würde in der konsequenten Anwendung zudem dazu führen, dass auch aktuelle Landesvorsitzende Ämter in Landesregierungen abgeben oder Kollegen ihr Bundestagsmandat niederlegen müssten“, so der SPD-Parlamentsgeschäftsführer weiter.

In der SPD wächst der Widerstand gegen eine erneute Kandidatur Klingbeils für den Parteivorsitz. Mehrere Arbeitsgemeinschaften wenden sich in einem Antrag für den Parteitag im Januar gegen die Doppelrolle des Parteichefs und Finanzministers.

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