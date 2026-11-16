Energieverbrauch der Industrie geht zurück

Der Energieverbrauch der deutschen Industrie ist im letzten Jahr weiter gesunken. Sie hat 2025 insgesamt 3.248 Petajoule Energie verbraucht und damit 2,9 Prozent weniger als 2024, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte.

Zuvor war der Energieverbrauch im Jahr 2024 (+1,9 Prozent) nach zwei Jahren mit starken Rückgängen (2022: -9,1 Prozent, 2023: -7,8 Prozent) angestiegen. Ein Auslöser für den erneuten Rückgang im Jahr 2025 sind laut dem Bundesamt hohe Energiepreise und damit einhergehende Produktionsrückgänge insbesondere in der energieintensiven Industrie.

Der weitaus größte Teil (88,8 Prozent) der eingesetzten Energieträger in der Industrie wurde auch im Jahr 2025 energetisch genutzt, also zur Strom- und Wärmeerzeugung. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Energieverbrauch in diesem Bereich um 3,7 Prozent. Demgegenüber stieg die Menge der nicht-energetisch genutzten Energieträger – vor allem als Grundstoff für chemische Produkte, Düngemittel oder Kunststoffe – gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent.

Trotz eines Verbrauchsrückgangs von 2,6 Prozent war Erdgas mit einem Anteil von 29,2 Prozent auch 2025 der am meisten eingesetzte Energieträger in der Industrie. Danach folgten, wie in den Vorjahren, Strom mit einem Anteil von 21,2 Prozent sowie Mineralöle und Mineralölprodukte mit 17,2 Prozent. Kohle verlor 2025 an Bedeutung als Energieträger, der Verbrauch sank um 12,4 Prozent und betrug nur noch 13,1 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs.

Der Einsatz von erneuerbaren Brennstoffen sowie die Nutzung von Umweltwärme nahmen im Berichtsjahr 2025 weiter zu und erreichten mit 5,3 Prozent am Gesamtenergieverbrauch der Industrie den bislang höchsten Wert. Die Nutzung von Wärmepumpen legte um 21,8 Prozent zu, Biomethan verzeichnete ein Plus von 12,4 Prozent. Trotz dieser starken Wachstumsraten spielten diese Energieträger im industriellen Gesamtmix laut dem Bundesamt weiterhin eine untergeordnete Rolle.

Die energieintensiven Industriezweige verbrauchten im Jahr 2025 mit 2.662 Petajoule 82,0 Prozent der gesamten Energie der Industrie. Darunter war die chemische Industrie mit einem Anteil von 28,6 Prozent des gesamten industriellen Energieverbrauchs erneut der größte Energieverbraucher. Gegenüber dem Vorjahr ging der Verbrauch in der Chemieindustrie leicht um 0,3 Prozent zurück. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil nicht-energetischer Nutzung: 35,3 Prozent der eingesetzten Energieträger dienten als Ausgangsstoffe für chemische Produkte. Der Anteil erneuerbarer Energien in dieser Branche stieg um 19,0 Prozent.