Bundeswehr verteidigt Strategie gegen PTBS

Nach dem deutlichen Anstieg der Zahl der Bundeswehr-Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) hat das Bundesverteidigungsministerium die Strategie im Umgang mit diesen Erkrankungen bekräftigt.

Aufgrund vieler Jahre Erfahrung mit dem Thema und aufgrund umfassender Maßnahmen habe Deutschland sowohl im gesetzlichen Bereich als auch im Bereich der Prävention, Erkennung und Behandlung bis hin zur Rehabilitation ein System, welches weltweit zu den führenden gehöre, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur. Man investiere sehr viel in die Prävention und Erkennung, zum Beispiel durch geschulte Ärzte in den Truppen. In den fünf Bundeswehrkrankenhäusern habe man spezielle Ansprechpartner und auch Traumaspezialisten. Aber auch aus dem zivilen Bereich nutze man sowohl Psychotherapeuten als auch Traumazentren.

Insgesamt bestätigte der Sprecher den deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Im Bereich PTBS gab es demnach einen Zuwachs von 186 im Jahr 2024 auf 279 im Jahr darauf. Insgesamt gab es bei Einsatzschädigungen psychologischer Art einen Anstieg von 298 auf 438 Fälle.

Der zuständige Beauftragte im Ministerium gehe davon aus, dass es drei Gründe für die Anstiege gebe, fügte der Sprecher hinzu. Der erste Grund sei, dass man die statistische Erfassung vereinfacht habe. Darüber hinaus leiste man intensivere Aufklärungsarbeit. Und der dritte Punkt sei, dass man in einer medialen Welt lebe, wo immer wieder Bilder gesendet würden, die Erinnerungen an traumatische Ereignisse aufrütteln könnten. „Und diese drei Gründe unterschiedlicher Gewichtungen führt der Beauftragte darauf zurück, dass wir diese Häufung haben“, so der Ministeriumssprecher.