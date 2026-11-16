Polizeibericht Augsburg und Region vom 16. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Terminhinweis – Aktenzeichen XY am 18.11.2026

München / Augsburg / Wehringen – Seit 03.10.2025 wird die 60-Jährige Larisa Bender aus Wehringen vermisst. Seit dem Zeitpunkt des Verschwindens führte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen zu Land und zu Wasser durch. Zudem erfolgten zahlreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen und technische Auswertungen. Trotz des erheblichen Ermittlungsaufwands und der Prüfung zahlreicher Hinweise konnte ihr Verbleib bislang nicht geklärt werden. Nun erfolgt ein weiterer Schritt der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen von Aktenzeichen XY am 18.11.2026, 20:15 Uhr. Die Kriminalpolizei Augsburg informiert in der Sendung über die Erkenntnisse der bisherigen Ermittlungen und welche Fragen weiterhin offen sind.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Kriminalpolizei ermittelt nach Raub eines Geldbeutels und sucht Zeugen

Innenstadt – Am Samstag (14.11.2026), im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr – 15.00 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter den Geldbeutel eines 54-Jährigen in der Mittelstraße. Die beiden bislang unbekannten Täter sprachen den 54-Jährigen bereits in der Flurstraße unter einem Vorwand an und folgten diesem im Anschluss fußläufig über die äußere und innere Uferstraße sowie die Schulstraße. In der Mittelstraße holten sie den 54-Jährigen schließlich ein, hielten diesen fest und entwendeten dessen Geldbeutel. Die Täter entfernten sich daraufhin in Richtung Wolfgangstraße. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die bislang unbekannten Täter waren männlich, ca. 1,70 – 1,85 m groß, 30 – 35 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Lechhausen – Am Freitag (13.11.2026), im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr – 13.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Zugspitzstraße und entwendeten daraus Bargeld sowie Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der entstandene Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Innenstadt – Am Freitag (13.11.2026), im Zeitraum zwischen 08.15 Uhr – 13.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung am Anna-Krölin-Platz und entwendeten daraus Wertgegenstände. Der entstandene Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Trickdiebstahl – Falscher Heizungsableser

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Donnerstag (12.11.2026), im Zeitraum zwischen 09.15 Uhr – 09.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, welche sich als Heizungsableser ausgaben, Zutritt zur Wohnung einer 88-Jährigen in der Max-Planck-Straße. Ein Täter betrat die Wohnung zunächst unter dem Vorwand, Heizungen ablesen zu wollen. Etwa 20 Minuten nach Betreten der Wohnung, verließ dieser die Wohnung wieder auf Aufforderung der 88-Jährigen. Diese stellte daraufhin fest, dass in dieser Zeit aus verschiedenen Zimmern diverse Wertgegenstände entwendet worden sind. Vermutlich nutzte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Ablenkung der 88- Jährigen und entwendete währenddessen unbemerkt Wertgegenstände. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochfeld – Am Mittwoch (11.11.2026), gegen 16.15 Uhr, verkeilte sich der Fahrer eines grün-gelben Traktors mit rotem Anhänger mit seinem Gefährt unter der Unterführung in der Schertlinstraße und beschädigte hierbei einen Stahlträger sowie ein angebrachtes Schild. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Pkw

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (12.11.2026), 18.00 Uhr bis Freitag (13.11.2026), 07.15 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines in der Schellingstraße geparkten Transporters ein und entwendeten aus diesem diverse Baumaschinen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der entstandene Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstahl

— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg — Innenstadt – Am Freitag (13.11.2026), gegen 15.45 Uhr, entwendete ein 19-Jähriger die Handtasche einer 28-Jährigen, welche diese auf einer Parkbank am Moritzplatz neben sich liegen hatte. Der 19-Jährige ergriff daraufhin mit der Handtasche die Flucht in Richtung Apothekergässchen. Ein in seiner Freizeit zufällig vorbeikommender Polizeibeamter erkannte die Situation und verfolgte den 19-Jährigen. Der Polizeibeamte konnte den 19-Jährigen einholen, festnehmen und einer hinzugerufenen Polizeistreife übergeben. Dem 19-Jährigen konnte im weiteren Verlauf ein weiterer Diebstahl von Hygieneartikeln am Vortag zugeordnet werden. Da dieser keinen festen Wohnsitz besitzt, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Vorführung des 19-Jährigen angeordnet. Der 19-Jährige wurde am Samstag (14.11.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in eine JVA überstellt. Der Beuteschaden beider Diebstähle liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahls und Ladendiebstahls. Der 19-Jährige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am Freitag (13.11.2026), im Zeitraum zwischen 05.45 Uhr – 14.30 Uhr, zerkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Pkw in der Bert-Brecht- Straße mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Oberhausen – Am Freitag (13.11.2026), gegen 22.00 Uhr, blendete ein bislang unbekannter Täter den Fahrer eines Rettungswagens auf der Kreuzung Joseph- Mayer-Straße/ Zollernstraße mit einem Laserpointer. Die Sicht des Fahrers wurde dadurch kurzzeitig eingetrübt, weiter blieb dieser jedoch unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen sowie versuchter Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Inningen – Am Montag (16.11.2026), gegen 04.15 Uhr geriet die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ziegeleistraße in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich teilweise selbst ins Freie retten und wurden teilweise durch die Feuerwehr mittels Drehleiter evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Durch den Brand bzw. die Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung mussten im Anschluss in einer Notunterkunft untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen eines Brandfalls mit Verletzten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Kissing – Am Samstag (14.11.2026), im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr – 20.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Thomas-Mann-Straße und entwendeten Bargeld sowie diverse Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden sowie Beuteschaden sind derzeit Gegenstand er Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg — Lauingen – Am Montagvormittag (16.11.2026) kam es zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 67-Jährigen in einer Wohnung. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um den 37- jährigen Sohn der Verstorbenen. Die Polizei nahm den 37-Jährigen an der Tatörtlichkeit widerstandslos vorläufig fest. Das Motiv sowie die näheren Umstände der Tat sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes gegen den 37-Jährigen übernommen. Der 37-Jährige sowie die 67-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.