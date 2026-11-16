Mehr als 32.000 unterstützen Petition für Betroffenenräte

Mehr als 32.000 Menschen unterstützen die Forderung nach einer verbindlichen politischen Beteiligung von Betroffenen geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Die Petition für unabhängige Betroffenenräte wurde im Bayerischen Landtag an die Vorsitzende des Sozialausschusses, Doris Rauscher, übergeben.

Betroffene sollen dauerhaft beteiligt werden

Initiatorin Romy Stangl fordert unabhängige Betroffenenräte auf Bundes- und Landesebene. Betroffene sollen dauerhaft an politischen und strukturellen Entscheidungen sowie an der Entwicklung, Fortschreibung und Evaluation von Gewaltschutzstrategien beteiligt werden.

Stangl engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich bei One Billion Rising München e. V. und hat selbst geschlechtsspezifische Gewalt erfahren. Mit der Petition möchte sie insbesondere in Bayern einen politischen Austausch darüber anstoßen, wie die Erfahrungen Betroffener dauerhaft in die Gewaltschutzpolitik einbezogen werden können.

Unterstützung von Simone Strohmayr

Unterstützung erhält die Initiative von der Landtagsabgeordneten Dr. Simone Strohmayr. „Echter Gewaltschutz geht nur mit den Betroffenen selbst. Bremen zeigt längst, wie es funktioniert – jetzt muss der Freistaat Bayern endlich nachziehen“, erklärte die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion.

Nach Ansicht von Stangl und Strohmayr können Betroffene aus eigener Erfahrung auf Schutzlücken, institutionelle Hürden beim Zugang zu Hilfe und notwendige Verbesserungen hinweisen. Dafür sei ein kontinuierlicher Austausch auf Augenhöhe mit Kommunalpolitik, Verwaltung, Behörden, Gewaltschutz- und Hilfeeinrichtungen, Fach- und Beratungsstellen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erforderlich.

An der Petitionsübergabe nahmen außerdem Inga Fischer, Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen e. V., und Fadumo Korn, Vorsitzende von NALA e. V., teil.