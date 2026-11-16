Augsburg: Vortrag zeigt Ursprung des Weihnachtsbildes

Wie entstand die heute vertraute Darstellung der Heiligen Nacht? Ein Vortrag im Haus St. Ulrich in Augsburg widmet sich am Donnerstag, 26. November 2026, der Weihnachtsvision der heiligen Birgitta von Schweden und ihrem Einfluss auf die europäische Kunst.

Das Akademische Forum lädt um 18.30 Uhr zum vorweihnachtlichen Abend „Das Kind im Licht“ ein. Im Mittelpunkt steht die Krippenszene, in der Maria das neugeborene Jesuskind anbetet und von ihm ein übernatürlicher Lichtschein ausgeht.

Dieses Bild entstand nach Angaben der Veranstaltungsankündigung erst im späten Mittelalter. Es geht auf eine Vision der heiligen Birgitta von Schweden (1303–1373) zurück. Ihre Schilderung der Heiligen Nacht verbreitete sich demnach in Europa und beeinflusste Maler, Buchillustratoren und Bildschnitzer.

Von Bethlehem bis Augsburg

Der Kunsthistoriker Dr. Fabian Wolf verfolgt in seinem Vortrag die Entwicklung dieser Bildvorstellung von Bethlehem über Rom, Florenz, Prag und Konstanz bis nach Augsburg. Dabei geht es auch um das Zusammenspiel von Mystik, inneren Bildern und mittelalterlicher Kunst. Die Vision Birgittas prägte auf diese Weise das weihnachtliche Bildgedächtnis Europas.

Informationen zur Veranstaltung

Musikalisch begleitet wird der Abend von Johannes Ludwig am Klavier und Jakob Ludwig an der Flöte. Nach der Begrüßung und mehreren Musikbeiträgen beginnt der Vortrag um 18.50 Uhr. Rückfragen und eine Diskussion sind für 20.25 Uhr vorgesehen.

Die Veranstaltung findet im Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, in Augsburg statt. Der Eintritt kostet sechs Euro, Schüler und Studierende haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist erwünscht.