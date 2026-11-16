Wohnhausbrand in Augsburg-Inningen: Feuerwehr evakuiert Mehrparteienhaus

In den frühen Morgenstunden des Montags (16. November 2026) ist in einem Mehrparteienwohnhaus in der Ziegeleistraße im Augsburger Stadtteil Inningen ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 4:30 Uhr an. Das Gebäude musste vollständig evakuiert werden.

Feuer breitet sich vom Hausflur auf Wohnung aus

Nach ersten Informationen soll der Brand im Hausflur des ersten Obergeschosses ausgebrochen sein. Von dort griffen die Flammen offenbar auf eine angrenzende Wohnung über. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit Einsatzkräften der Haupt- und Südwache an. Unterstützt wurde sie von den Freiwilligen Feuerwehren Inningen und Haunstetten. Zur Brandbekämpfung gingen mehrere Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Dabei kam auch Druckluftschaum zum Einsatz. An der Rückseite des Wohnhauses verschafften sich die Einsatzkräfte mithilfe von Steckleitern einen zusätzlichen Zugang zur betroffenen Wohnung. Eine Drehleiter stand während des Einsatzes in Bereitschaft.

Bewohner evakuiert und im Rettungswagen betreut

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das gesamte Mehrparteienhaus vorsorglich geräumt. Die Bewohner fanden vorübergehend im Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr Augsburg Zuflucht und wurden dort betreut. Neben dem regulären Rettungsdienst und mehreren Notärzten waren auch Schnelleinsatzgruppen, eine Einsatzleitung sowie Leitende Notärzte vor Ort. Sie unterstützten die medizinische Versorgung und Betreuung der betroffenen Bewohner. Nachdem die Flammen gelöscht waren, setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Ob bei dem Feuer Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Morgen noch keine Angaben vor. Die genaue Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, ist derzeit nicht bestätigt. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Ziegeleistraße zu Verkehrsbehinderungen.