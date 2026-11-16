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Eilmeldung: A8 zwischen Dasing und Friedberg nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Eilmeldung: A8 zwischen Dasing und Friedberg nach Lkw-Unfall voll gesperrt
Presse Augsburg
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Auf der Autobahn A8 ist es am Montagmorgen (16. November) zu einem Verkehrsunfall mit mindestens zwei Lastwagen gekommen. Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen Dasing und Friedberg in Fahrtrichtung Stuttgart vollständig gesperrt.

Nach ersten Informationen sind mindestens zwei Lkw an dem Unfall beteiligt. Aufgrund des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen und Staus rechnen. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar. Ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.

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