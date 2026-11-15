Bayerns Winterdienst ist für Schnee und Eis gerüstet

Mit 900 Fahrzeugen, rund 2000 Einsatzkräften und 400.000 Tonnen Streusalz startet Bayern in die Wintersaison 2026/27. Auch in den schwäbischen Städten Augsburg und Memmingen sind die Winterdienste vorbereitet, um Straßen und Wege bei Schnee und Glätte möglichst sicher zu halten.

In 64 Straßenmeistereien kümmern sich rund 2000 Beschäftigte um ein Netz von 20.000 Kilometern Bundes- und Staatsstraßen. Dafür stehen 900 Fahrzeuge bereit. Verkehrsminister Christian Bernreiter betont: „Unser oberstes Ziel ist es, die Sicherheit auf Bayerns Straßen auch im Winter bestmöglich zu gewährleisten“.

Beim Streuen setzt der Freistaat zunehmend auf Feuchtsalz und flüssige Sole. Diese wirken schneller und haften besser auf der Fahrbahn. Auch vorbeugende Streuungen sollen Glätte verhindern und den Salzverbrauch reduzieren.

Augsburg und Memmingen sind vorbereitet

In Augsburg stehen dem Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) 49 Fahrzeuge und rund 200 Beschäftigte zur Verfügung. Vorrang haben wichtige Verkehrsachsen, Strecken des öffentlichen Nahverkehrs und gefährliche Stellen. Dafür sind unter anderem 7300 Tonnen Streusalz und 166.000 Liter Sole eingelagert.

Memmingen hat rund 50 Räumfahrzeuge und etwa 90 Beschäftigte im Einsatz. Für den Winterdienst stehen 750 Tonnen Streusalz bereit. Zunächst werden die wichtigsten Straßen auf einer Länge von rund 280 Kilometern geräumt. Auch Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen gehören zum Einsatzgebiet.

Appell an die Verkehrsteilnehmer

Trotz umfangreicher Vorbereitungen können winterliche Straßenverhältnisse nicht überall verhindert werden. Bernreiter empfiehlt deshalb, rechtzeitig Winterreifen aufzuziehen, vorsichtig zu fahren und mehr Zeit einzuplanen. Zugleich bittet er um Rücksicht auf die Winterdienstfahrzeuge, die den Verkehr bei ihren Einsätzen zeitweise verlangsamen können.