BG Leitershofen gewinnt beide Spiele des Doppelspieltags

Die BG Hessing/Leitershofen hat beide Spiele des Doppelspieltags in der BARMER 2. Basketball Bundesliga gewonnen. Nach dem 99:85 bei den TSV Oberhaching Tropics und dem 82:69 gegen den BBC Coburg steht das Team aus Stadtbergen bei 12:4 Punkten im oberen Tabellendrittel.

Am Freitag setzte sich die BG auswärts in Oberhaching mit 99:85 (50:41) durch und fügte den Tropics die erste Heimniederlage der Saison zu. Leitershofen gewann das erste Viertel mit 28:20. Zu Beginn des dritten Abschnitts baute die BG ihren Vorsprung mit einem 12:1-Lauf weiter aus. In der 28. Minute erhöhte Jannik Westermeir auf 70:44.

Bobby Williams war mit 22 Punkten, neun Rebounds und vier Assists der erfolgreichste Leitershofer. Friedrich Feldrappe erzielte 21 Punkte, Brendan Gregori kam auf 18. Insgesamt traf die BG 16 Dreier bei einer Quote von 52 Prozent. Für Oberhaching punkteten Nedzad Muratovic (24), Galusic (13), May (12) und Müller (10) am besten.

Leitershofen bezwingt Coburg vor 832 Zuschauern

Rund 40 Stunden später gewann Leitershofen in der Stadtberger Sporthalle gegen den BBC Coburg mit 82:69 (46:31). Vor 832 Zuschauern führte die BG nach dem ersten Viertel mit 21:13 und zur Halbzeit mit 15 Punkten. Ein Dreier von Gael Barman brachte im dritten Abschnitt das 53:35.

Coburg verkürzte zwischenzeitlich auf 55:60. Vier Minuten vor dem Ende lag Leitershofen wieder mit 73:61 vorne, anschließend kam Coburg noch einmal bis auf fünf Punkte heran. Die BG behielt jedoch die Nerven und brachte den Sieg ins Ziel. Barman war mit 14 Punkten bester Leitershofer Werfer, Friedrich Feldrappe erzielte 13 Punkte und Brendan Gregori 18. Bobby Williams musste im zweiten Viertel verletzt vom Feld und brach das Spiel später endgültig ab.

Auf Coburger Seite trafen Herzog (14), Musa Abra (13) und Neunhoeffer (12) am besten. Abra läuft auch für das BBL-Team Bamberg mit einer Doppellizenz auf. Coburg war zudem mit Keeving Etienne angereist, einem aktuellen A-Nationalspieler aus Haiti.

Leitershofen als Nächstes in Leverkusen

Am kommenden Sonntag tritt die BG bei Bayer 04 Leverkusen an. Am darauffolgenden Samstag ist der FC Bayern München in Stadtbergen zu Gast. Für das abgebrochene Spiel gegen den TV Langen lag weiterhin keine Entscheidung vor.