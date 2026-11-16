EHC Königsbrunn dreht Rückstand und schlägt Amberg 7:2

Der EHC Königsbrunn hat in der Bayernliga den frühen Rückstand gedreht und den Tabellenführer ERSC Amberg auswärts mit 7:2 besiegt.

Vor 1005 Zuschauern überzeugten die Brunnenstädter trotz mehrerer Ausfälle mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Früher Rückstand, schneller Ausgleich

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Cooper Fensterstock brachte die Wild Lions in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Königsbrunn ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 18. Minute erzielte David Farny den Ausgleich, nachdem Kilian Steinmann zuvor nur den Pfosten getroffen hatte.

Königsbrunn nutzt die Überzahl

Im zweiten Drittel stellte der EHC die Weichen auf Sieg. Nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Fensterstock hatten die Gäste fünf Minuten Überzahl. Justin Maylan nutzte diese nach Zuspiel von Stefan Rodrigues zur 2:1-Führung. In der 34. Minute erhöhte Kilian Steinmann auf 3:1, ehe Tim Bullnheimer kurz vor der zweiten Pause einen Schuss von David Kaiser zum 4:1 abfälschte.

Amberg verkürzte im Schlussabschnitt durch Jakub Bitomsky zwar auf 2:4. Königsbrunn hielt den Vorsprung und legte noch drei Treffer nach. Steinmann erzielte in der 56. Minute sein zweites Tor des Abends. Anschließend trafen Steffen Tölzer und Marco Riedl zum 7:2-Endstand. Riedl fälschte kurz vor Schluss einen Schuss von Luca Szegedin ab.

EHC steht auf dem dritten Tabellenplatz

Für den EHC war es trotz weiterer Ausfälle ein wichtiger Erfolg. Neben Niklas Länger fehlten erneut Marco Sternheimer, Marc Streicher, Tim Flammann und Philipp Markgraf. Torhüter Nico Hetzel zeigte eine starke Leistung, Robin Rieger war als Ersatz dabei. Dank der besseren Tordifferenz steht Königsbrunn nun auf dem dritten Tabellenplatz vor den punktgleichen Teams aus Amberg und Kempten.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Jungs fangen unsere Ausfälle mit einer unfassbaren Leistung als Gruppe auf. Wir sind zunächst gut ins Spiel gestartet. Dann fällt das Tor für Amberg und die Halle explodiert, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir haben ab und zu gewackelt, aber Hetzi im Tor hat einen unfassbaren Job gemacht und uns im Spiel gehalten. Ab dem zweiten Drittel waren wir defensiv viel stabiler, haben auch die Überzahl genutzt und unsere Chancen verwandelt. Im Schlussabschnitt haben wir es dann smart heruntergespielt“, sagte Trainer Matthias Forster nach der Partie.

Am kommenden Wochenende stehen für den EHC die nächsten schwierigen Aufgaben gegen Peißenberg und Waldkraiburg an. In der ausgeglichenen Bayernliga bleibt das Tabellenbild damit eng beieinander. Amberg kam auf 41 Strafminuten, darunter die Spieldauerstrafe gegen Fensterstock, Königsbrunn auf 16.

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