FCA-Kolumne | Die Rosenau Gazette: Wieder besser weg vom FCA?!

Auf den ersten Blick spricht eine Zahl für den FC Augsburg. Nach neun Spieltagen entfallen 26,1 Prozent aller Augsburger Bundesliga-Minuten auf Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind. Ligaweit setzt nur Eintracht Frankfurt noch stärker auf die Jugend, wie die Augsburger Allgemeine vorgerechnet hat. Manuel Baum spricht von einer Philosophie, nach der junge Spieler auch dann auf dem Platz bleiben, wenn es einmal nicht läuft.

Wer genauer hinsieht, stellt allerdings fest, wem diese Minuten gehören. Hennes Behrens, aus Hoffenheim gekommen, hat als einer von nur drei U21-Spielern der Liga keine Minute verpasst und kommt allein auf 810 Minuten. Dazu kommen Juma Bah, den Manchester City verliehen hat, Arijon Ibrahimović als Leihgabe des FC Bayern und Rodrigo Ribeiro aus Lissabon. Die Spieler aus der eigenen Paul-Renz-Akademie bringen es zusammen auf rund 550 Minuten, was etwa einem Viertel der U21-Minuten und gut sechs Prozent der gesamten Spielzeit entspricht. Zwei Drittel davon stammen zudem aus den vier Partien, die Noahkai Banks über die volle Distanz bestritt, bevor er sich Anfang Oktober bei der U21 am Knie verletzte. Seit dem fünften Spieltag standen Augsburger Akademiespieler in der Bundesliga zusammen gut 80 Minuten auf dem Platz. In fünf Spielen.

Damals sah es nach einer Wende aus

Das ist deshalb so ernüchternd, weil es vor gut einem Jahr ganz anders aussah. Im Sommer 2025 habe ich an dieser Stelle unter dem Titel „Evolution statt Revolution“ geschrieben, dass der Weg aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis endlich geebnet werde: durch Markus Feulner an der Spitze der U23 und durch die Rückkehr von Manuel Baum als Leiter Entwicklung, der ausdrücklich für den Übergang von der Akademie in den Profibereich zuständig sein sollte. Banks und Mert Kömür hatten ihre Verträge verlängert, obwohl große Klubs angefragt hatten. Ich sah darin einen Wandel, weil Augsburg für eigene Talente plötzlich nicht mehr der Ort war, den man möglichst schnell verlässt, sondern der Ort für den nächsten Entwicklungsschritt. Kömür war im Herbst 2025 zum Unterschiedsspieler gereift, Banks setzte sich wenig später in der Innenverteidigung fest.

Gemessen daran ist die Frage heute eine andere. War das der Beginn einer strukturellen Veränderung, oder waren Banks und Kömür zwei Einzelfälle, die man im Rückblick als Anekdote verbuchen muss? Nach allem, was die Zahlen hergeben, spricht derzeit wenig für die erste Antwort.

Zwei Debüts, dann fast Stillstand

Kömür debütierte im April 2024, Banks im Januar 2025. Seitdem gab es ein einziges weiteres Bundesliga-Debüt eines Akademiespielers, als Tim Schnitzer im März in Leipzig für ein paar Minuten auf den Platz durfte. Banks ist zwar verletzt, aber auf einem guten Weg und darf als der Fall gelten, in dem der Weg funktioniert hat.

Kömür dagegen tritt auf der Stelle. Nach neun Spieltagen der Vorsaison stand er in sieben Spielen in der Startelf, kam auf rund 620 Minuten und hatte vier Scorerpunkte gesammelt. In dieser Saison sind es nach ebenso vielen Spieltagen ein Startelfeinsatz und rund 175 Minuten, obwohl mit Anton Kade und Alexis Claude-Maurice zwei Konkurrenten auf seinen Positionen wochenlang fehlten. Im Sommer war Kömür offen für einen Wechsel nach England, und geblieben ist er vor allem, weil Hull City die Augsburger Forderung nicht erfüllte.

Wer nicht im Kader steht, kann nicht spielen

Noch aufschlussreicher als die Minuten ist die Frage, wer überhaupt im Spieltagskader steht. Junge Spieler aus der eigenen Akademie bekommen ihre ersten Bundesligaminuten erfahrungsgemäß dann, wenn ein Spiel entschieden ist. Wer an solchen Tagen nicht auf der Bank sitzt, kann auch nicht eingewechselt werden. Beim FCA standen in dieser Saison an jedem Spieltag höchstens drei Akademiespieler im 20er-Kader, in der Regel waren es zwei: Kömür und entweder Banks oder Schnitzer. Ein Talent, das aus der U19 oder der U23 nachrückt, sucht man vergeblich. Der einzige weitere Jugendspieler, der zuletzt zweimal auf der Bank saß, ist Loris Husic, und der kam erst im Sommer aus dem Nachwuchs des TSV 1860 München.

Schnitzer selbst stand in sechs von neun Bundesliga-Kadern. Eingesetzt wurde er ein einziges Mal, nämlich in Leipzig in der 73. Minute beim Stand von 1:5, also genau in der Lage, in der man einem jungen Spieler ein paar Minuten gönnt, weil nichts mehr zu verlieren ist. Gegen Elversberg, gegen Union, das ab der 19. Minute in Unterzahl spielte, und gegen Freiburg blieb er draußen. Im Pokal in Großaspach durfte er in der 88. Minute beim Stand von 4:2 ran.

Fehlt Baum der Mut auch bei der Jugend?

Das ist umso bemerkenswerter, weil ausgerechnet Manuel Baum auf der Bank sitzt. In seiner ersten Augsburger Amtszeit stand er wie kaum ein anderer für Debüts aus dem eigenen Haus. Raphael Framberger wurde unter ihm der erste gebürtige Augsburger in der Bundesliga, Kevin Danso und Marco Richter debütierten im Oktober 2017 am selben Nachmittag in Hoffenheim. Und das in einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielte.

In meiner letzten Kolumne habe ich kritisiert, dass Baum der Mut abhandengekommen ist. Seine Aufstellungen lassen sich schon am Freitag vorhersagen, Impulse von der Bank bleiben aus, während die Joker der Gegner in mindestens drei der fünf verspielten Führungen das Spiel entschieden haben. Seitdem ist in Leipzig das siebte sieglose Spiel in Folge hinzugekommen. Es drängt sich die Frage auf, ob dieser fehlende Mut auch die eigene Jugend betrifft. Wer sich taktisch kaum noch etwas traut, setzt auch bei der Frage, wem er eine Chance gibt, offenbar lieber auf das Bewährte und das Eingekaufte. Baums Satz, man lasse junge Spieler auch mit Problemen spielen, gilt bislang jedenfalls vor allem für Behrens, Bah und Ibrahimović.

Wieder besser weg vom FCA?

Die unangenehmste Erkenntnis liefern ohnehin die Kader der anderen. Dženan Pejčinović verließ den FCA-Nachwuchs 2022 für etwa 1,25 Millionen Euro Richtung Wolfsburg und wechselte in diesem Sommer für rund 25 Millionen Euro nach Stuttgart. Lukas Petkov wurde erst in Elversberg zum Aufstiegshelden und hat dem FCA im Oktober beim 4:3 als Spieler des Spiels gezeigt, was man ihm hier nicht zugetraut hatte, ausgerechnet im direkten Duell mit dem eingekauften Behrens. Neben ihm traf Lasse Günther, der in Augsburg nie über fünf Bundesligaeinsätze hinauskam. Die Quote derjenigen, denen der Durchbruch anderswo gelingt, ist beim FCA nach wie vor höher als die Quote derer, die ihn in Augsburg schaffen.

Das spricht nicht gegen die Ausbildung in der Paul-Renz-Akademie. Es spricht dafür, dass dort gute Fußballer heranwachsen, die man in Augsburg nur nicht rechtzeitig sieht oder sehen will. Der FCA ist ohne Zweifel besser darin geworden, fremde Talente zu entwickeln, die schon einen Schritt weiter sind. Für die eigenen hat sich an der entscheidenden Schnittstelle dagegen nicht nachweislich etwas verändert. Für ein talentiertes 17-jähriges Eigengewächs ergibt sich daraus eine Lehre, die kein Nachwuchsleiter gern hört: Wer in Augsburg Bundesligaspieler werden will, ist derzeit wohl wieder besser beraten, zuerst einmal wegzugehen.

Die Saison ist lang, Banks kommt zurück, und Baum hat bewiesen, dass er diese Tür öffnen kann. Es wäre nur schön, wenn er es täte, bevor das nächste Akademieprodukt dem FCA in einem fremden Trikot die Grenzen aufzeigt.





ANDREAS RIEDL IST GRÜNDER DER ROSENAU GAZETTE, DEM FC AUGSBURG BLOG. DAS AUTOR*INNEN-TEAM DER ROSENAU GAZETTE VERFOLGT DIE GESCHEHNISSE RUND UM DEN FC AUGSBURG SEIT VIELEN JAHREN UND BLICKT AUCH KRITISCH AUF ENTWICKLUNGEN ABSEITS DES SPIELFELDS. VIELE WEITERE TEXTE VON IHM UND DEM TEAM DER ROSENAU GAZETTE FINDEN SIE AUF rosenau-gazette.de.