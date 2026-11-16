Dax zum Wochenstart schwächer – Technologiewerte unter Druck

Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.598 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

„Der Dax präsentierte sich zum Wochenauftakt lustlos“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. „Nach der jüngsten Rekordjagd fehlte es an neuen Kaufimpulsen, während die Anleger verstärkt auf defensive Branchen setzten. Gleichzeitig hinterlässt der anhaltende Verkaufsdruck bei den US-Technologiewerten inzwischen deutliche Spuren im deutschen Leitindex.“

„Besonders die zuletzt stark gefragten Technologie- und KI-nahen Unternehmen gerieten unter Druck. Mit Infineon und Siemens Energy stehen heute zwei der bisherigen Börsenfavoriten auf der Verliererseite. Die Anleger reagieren zunehmend empfindlich auf die hohen Bewertungen im Technologiesektor und die wieder gestiegenen Zinsrisiken. Was in den vergangenen Wochen noch als langfristige Wachstumsfantasie für kräftige Kursaufschläge sorgte, wird nun deutlich kritischer hinterfragt. Die Unsicherheit an der Wall Street überträgt sich damit zunehmend auch auf den deutschen Aktienmarkt.“

Für den Dax aber bleibe die Ausgangslage grundsätzlich konstruktiv, auch wenn die jüngste Aufwärtsbewegung vorerst ins Stocken geraten sei. Die zunehmende Nachfrage nach defensiven Unternehmen zeige, dass die Anleger dem deutschen Aktienmarkt keineswegs den Rücken kehrten. Sie würden lediglich vorsichtiger und suchten nach Geschäftsmodellen, die auch bei höheren Zinsen und einer schwächeren Konjunktur stabile Erträge versprechen. „Die Marke von 27.000 Punkten bleibt damit zwar in Reichweite, für einen erneuten Angriff fehlt derzeit jedoch der entscheidende Rückenwind. Solange die amerikanischen Technologiewerte unter Verkaufsdruck stehen und die Zinsängste das Handelsgeschehen bestimmen, dürfte sich der Dax mit einer Fortsetzung seiner Rekordjagd schwertun“, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1006 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9086 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.859 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,72 Euro pro Gramm.

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