Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Sonntag, 15. November 2026, an zwei Spielplätzen im Erlanger Stadtteil Tennenlohe sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben soll.

Vorfälle an zwei Spielplätzen

Gegen 13:30 Uhr hielten sich zwei Kinder auf einem Spielplatz an der Straße „An der Wied“ in Erlangen-Tennenlohe auf. Nach Angaben der Polizei sahen sie dort auf dem angrenzenden Parkplatzgelände einen Mann, der sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Die Kinder liefen anschließend in ein nahegelegenes Restaurant, in dem sich auch ihre Eltern befanden. Diese verständigten sofort die Polizei.

Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Weitere Eltern meldeten den Einsatzkräften, dass ihre Kinder bereits gegen 11:30 Uhr auf dem Spielplatz im Branderweg ebenfalls auf einen Mann aufmerksam geworden waren. Er stand außerhalb des Zauns, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran.

Beschreibung des Gesuchten

Der unbekannte Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Hose der Marke „Engelbert Strauss“, eine schwarze Fleece-Jacke sowie eine orangefarbene Mütze. Nach der Tat soll er in ein weißes Auto gestiegen sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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