Die Bundespolizei hat am Grenztunnel Füssen ein moldauisches Ehepaar kontrolliert. Die 24-jährige Frau hatte ihre visafreie Aufenthaltsdauer im Schengenraum um zwei Wochen überschritten.

Die Kontrolle fand am Samstagabend, 14. November, an der Kontrollstelle des Grenztunnels an der BAB 7 statt. Das Paar wollte in einem Geländewagen nach Deutschland einreisen. Der 26-jährige Mann legte seinen Reisepass und ein gültiges polnisches Visum für einen längerfristigen Aufenthalt vor. Die Frau besaß keinen Aufenthaltstitel.

Die Bundespolizei zeigte die Frau wegen versuchter unerlaubter Einreise an. Gegen ihren Mann wurde wegen Beihilfe Anzeige erstattet. Der 26-Jährige wurde noch in der Nacht nach Österreich zurückgewiesen. Die Frau musste für die Kosten ihrer Rückführung eine Sicherheitsleistung von 700 Euro hinterlegen. Am späten Sonntagnachmittag, 15. November, flog sie vom Flughafen Memmingen direkt nach Chişinău.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Bundespolizei München