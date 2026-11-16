ECDC Memmingen unterliegt Freiburg trotz zweimaligem Ausgleich

Der ECDC Memmingen hat beim EHC Freiburg mit 3:5 verloren. Die Indians glichen zunächst einen 0:2-Rückstand und später auch zum 3:3 aus, kassierten den entscheidenden Gegentreffer jedoch zwei Minuten vor dem Ende.

Memmingen gleicht zweimal aus

In der Echte Helden Arena mit 2930 Zuschauern blieb das erste Drittel torlos. Im zweiten Abschnitt ging Freiburg durch Lukas Mühlbauer und Nikolas Linsenmaier innerhalb kurzer Zeit mit 2:0 in Führung.

Kevin Wall verkürzte anschließend auf 1:2. Vier Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels scheiterte Felix Brassard an der Latte, ehe Matteo Gennaro in Überzahl den Ausgleich erzielte. Zwanzig Sekunden vor der zweiten Pause brachte Luca Tosto die Gastgeber jedoch erneut in Führung.

Später Freiburger Siegtreffer

Im Schlussdrittel schlug Memmingen abermals im Powerplay zu: Wall verwertete eine Vorlage von Gennaro zum 3:3. Die Indians hatten danach sogar in doppelter Überzahl die Möglichkeit, erstmals in Führung zu gehen. Stattdessen traf Freiburgs Kilian Kühnhauser in der 59. Minute zum 4:3.

Lynden McCallum setzte mit einem Treffer ins leere Memminger Tor eine Sekunde vor der Schlusssirene den Endstand. Freiburg gewann die Partie mit 5:3 (0:0, 3:2, 2:1). Bei den Strafminuten lag Freiburg mit 10:2 vorne.

Trainer Daniel Huhn sah sein Team über weite Strecken auf Augenhöhe und lobte dessen Reaktion auf den 0:2-Rückstand. Das Powerplay habe gut funktioniert, entscheidend sei letztlich ein individueller Fehler in der defensiven Zone gewesen.

Drei Auswärtsspiele und ein Heimspiel

Für den ECDC Memmingen geht es bereits am Dienstag bei den Lausitzer Füchsen weiter. Spielbeginn in Weißwasser ist um 19:30 Uhr. Am Freitag folgt ebenfalls um 19:30 Uhr die Auswärtspartie beim EV Landshut.

Am Sonntag gastieren die Kassel Huskies um 18:30 Uhr am Hühnerberg.