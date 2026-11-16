Im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Schwabach ereigneten sich am Wochenende drei Einbrüche. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

In Altdorf bei Nürnberg drang am Samstag, 14. November 2026, zwischen 14 und 19 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Fichtenweg ein. Er entwendete diverse Wertgegenstände. Der Entwendungsschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

In Rohr betrat ein Einbrecher am selben Tag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Ringstraße und durchsuchte es. Ob der Täter Wertgegenstände erbeutete, war zunächst nicht geklärt.

In Roth gelangte ein Täter zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, über den Keller in ein Wohnhaus in der Robert-Koch-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Anschließend entwendete der Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten an allen drei Tatorten Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Schwabach. Zeugen, die im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

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