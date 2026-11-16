In der Augsburger Innenstadt haben zwei bislang unbekannte Männer am Samstag, 14. November, zwischen 14.30 und 15 Uhr einen 54-Jährigen festgehalten und ihm den Geldbeutel entwendet.

Die Täter sprachen den Mann laut Polizei zunächst in der Flurstraße unter einem Vorwand an. Anschließend folgten sie ihm zu Fuß über die äußere und innere Uferstraße sowie die Schulstraße. In der Mittelstraße holten sie den 54-Jährigen ein, hielten ihn fest und nahmen ihm den Geldbeutel ab.

Die beiden Männer flüchteten anschließend in Richtung Wolfgangstraße. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter waren den Angaben zufolge etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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