Nach einem Unfall an der Unterführung in der Schertlinstraße ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Am Mittwoch (11. November 2026) gegen 16.15 Uhr verkeilte sich ein grün-gelber Traktor mit rotem Anhänger unter der Unterführung in Augsburg-Hochfeld. Dabei wurden ein Stahlträger und ein angebrachtes Schild beschädigt.

Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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