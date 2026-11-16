Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag in Augsburg-Haunstetten als Heizungsableser Zugang zur Wohnung einer 88-Jährigen. Anschließend wurden Wertgegenstände gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich am 12. November 2026 zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr in der Max-Planck-Straße. Der Täter betrat die Wohnung unter dem Vorwand, die Heizungen ablesen zu wollen. Etwa 20 Minuten später verließ er sie auf Aufforderung der Bewohnerin.

Danach stellte die 88-Jährige fest, dass aus mehreren Zimmern verschiedene Wertgegenstände fehlten. Vermutlich nutzte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Ablenkung der Frau und entwendete die Gegenstände unbemerkt. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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