Am Freitag, 13. November, gelangten Unbekannte in zwei Wohnungen in Augsburg und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände.

In Lechhausen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 12.30 und 13 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Zugspitzstraße. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt.

In der Innenstadt gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 8.15 und 13.30 Uhr in eine Wohnung am Anna-Krölin-Platz. Daraus stahlen sie Wertgegenstände. Auch in diesem Fall ist die Höhe des Beuteschadens noch unklar.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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