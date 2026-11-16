Die seit dem 3. Oktober 2025 vermisste 60-jährige Larisa Bender aus Wehringen ist am 18. November 2026 Thema der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“.

Die Polizei führte seit ihrem Verschwinden umfangreiche Suchmaßnahmen zu Land und zu Wasser durch. Außerdem liefen zahlreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen und technische Auswertungen. Zahlreiche Hinweise wurden geprüft.

Trotz des erheblichen Ermittlungsaufwands ist der Verbleib von Larisa Bender bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg informiert in der Sendung über die bisherigen Erkenntnisse und die weiterhin offenen Fragen. Die Ausstrahlung beginnt am 18. November 2026 um 20.15 Uhr.

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