Uefa schickt Diallo ins Rennen um Fifa-Präsidentschaft

Die Uefa schickt bei der Wahl zum Fifa-Präsidenten im kommenden März Frankreichs Verbandschef Philippe Diallo gegen Amtsinhaber Gianni Infantino ins Rennen.

Diallo habe die einstimmige Unterstützung der europäischen nationalen Verbände, die im Uefa-Exekutivkomitee und im Fifa-Rat vertreten sind, erhalten, teilte der europäische Fußballverband am Montag mit. Er soll am Dienstag offiziell vom Exekutivkomitee des französischen Verbands FFF als Kandidat bestätigt werden.

Diallo verfüge über „umfangreiche Erfahrung auf allen Ebenen“ des Fußballs. Er leitete die Organisation, die die französischen Profifußballvereine vertritt, war im Vorstand der französischen Profiliga tätig und arbeitete innerhalb der Fifa-Strukturen zur Streitbeilegung, bevor er 2023 Präsident der FFF und Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees wurde.

Die nationalen Verbände äußerten „ernsthafte Bedenken“ über die aktuelle Ausrichtung der Fifa und forderten eine „erneuerte Einheit und Vertrauen innerhalb der globalen Fußballgemeinschaft“. Infantino war im Sommer mit seinem Plan, 20 Prozent der kommerziellen Rechte der Fifa an private Investoren zu verkaufen, auf heftige Kritik gestoßen. Der Plan wurde im Juli nach Widerstand und Boykottdrohungen zurückgezogen. Zudem hatte die Fifa bei der Fußball-WM eine Rot-Sperre gegen den US-Spieler Folarin Balogun zurückgezogen, nachdem US-Präsident Donald Trump bei Infantino angerufen hatte.