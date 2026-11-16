Ein 14-Jähriger hat sich in Neuried einer Polizeikontrolle entzogen. Bei der Flucht mit einem E-Scooter wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Der Jugendliche fuhr am Sonntag, 15. November 2026, gegen 15:10 Uhr auf der Eichenstraße in Richtung Forstenrieder Park. Eine uniformierte Streifenbesatzung wollte ihn unter anderem wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit kontrollieren. Auf Höhe der Kiefernstraße stellte sich eine Polizeibeamtin in seinen Fahrtweg. Der 14-Jährige beschleunigte, sodass die Beamtin eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Dabei verletzte sie sich leicht.

Kurz darauf drängte die Polizei den Jugendlichen mit dem Streifenwagen gegen eine Grundstücksmauer und hielt ihn an. Auch der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte vor Ort aber keine medizinische Behandlung. Die Polizeibeamtin wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie war nicht mehr dienstfähig. Der E-Scooter und das Dienstfahrzeug wurden leicht beschädigt.

Der E-Scooter wurde für eine technische Überprüfung abgeschleppt. Außerdem war ein nicht für das Fahrzeug vorgesehenes Versicherungskennzeichen angebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten übergeben. Er wurde unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und der Urkundenfälschung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Ermittlungen nach Vorfall in Feldkirchener Hotel

In einem Hotel in Feldkirchen ermittelt die Polizei nach einem versuchten Raubdelikt. Eine 59-Jährige und ein 60-Jähriger aus Baden-Württemberg waren am Sonntag, 25. Oktober 2026, als Aussteller bei der Messe „The Munich Show – Mineralientage München“ in Riem. Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bemerkten sie dort zwei Frauen, die sich zeitweise an ihrem Messestand aufhielten.

Gegen 19:30 Uhr fuhren die beiden mit ihrem Wohnmobil zu einem Hotel in Feldkirchen. Im Aufzug fiel ihnen erneut eine Frau auf, die sich verdächtig verhielt. Gegen 20:40 Uhr verließ der 60-Jährige das Hotelzimmer, während die 59-Jährige dort blieb. Wenige Minuten später hörte sie Kratzgeräusche und Stimmen vor der Zimmertür. Nach einem Wortwechsel entfernten sich die Personen.

Am nächsten Morgen stellten die beiden während der Rückfahrt auf der Autobahn fest, dass zwei Reifen ihres Wohnmobils keine Luft mehr hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von einer vorsätzlichen Manipulation aus. Anschließend erstatteten die beiden Anzeige.

Die Auswertung der Hotelaufnahmen ergab fünf Tatverdächtige, drei Männer und zwei Frauen. Nach den bisherigen Ermittlungen hielten sie sich offenbar gemeinsam im Hotel auf und suchten gezielt das Zimmer der beiden Aussteller auf. Die Polizei geht davon aus, dass sie Gegenstände und Bargeld stehlen wollten. Das Kommissariat 21 führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise

Gesucht werden Zeugen, die am 25. Oktober 2026 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bei der Messe in Riem Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden außerdem für den Zeitraum vom 25. Oktober 2026, 19:30 Uhr, bis zum 26. Oktober 2026, 09:00 Uhr, aus dem Bereich der Kapellenstraße, Hans-Riedl-Straße und Hohenlindner Straße in Feldkirchen gesucht.

Die fünf Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Mann, kräftige Statur, dunkler Kinnbart, weiße Jacke, dunkle Hose, weiße Schuhe und schwarze Basecap mit weißem Schriftzug

Mann, schlanke Statur, kurze braune Haare, dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, schwarze spitz zulaufende Halbschuhe und schwarzer Rucksack

Mann, kräftige Statur, dunkle Jacke, weißer oder hellgrauer Hoodie, graue Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und graue Basecap

Frau mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer weit geschnittener Hose, schwarzer Umhängetasche und schwarzen Schuhen

Frau mit dunkler Winterjacke, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen und hellbrauner Schirmmütze

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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