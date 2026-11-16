Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Samstagabend am Bahnhof München-Pasing. Nach einem mutmaßlichen Schlag ins Gesicht erlitt ein 33-Jähriger eine Nasenfraktur und eine Hirnblutung.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen gerieten gegen 20:15 Uhr während der Fahrt mit einer S-Bahn aus bislang ungeklärten Gründen aneinander. Nach dem Ausstieg setzte sich der zunächst verbale Streit in der Personenunterführung fort. Zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten das Geschehen und versuchten erfolglos, den Streit zu schlichten.

23-Jähriger vorläufig festgenommen

Nach Angaben der Bundespolizei schlug der 23-Jährige seinem Landsmann unvermittelt ins Gesicht. Der 33-Jährige stürzte und verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Ein weiterer Mitarbeiter der DB Sicherheit leistete Erste Hilfe.

Alarmierte Bundespolizisten trafen vor Ort alle Beteiligten an. Sie nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle in der Denisstraße. Rettungskräfte stellten bei dem Angegriffenen eine Nasenfraktur fest. Eine weitergehende medizinische Versorgung vor Ort lehnte der Mann ab. Als sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, wurde der ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebende 33-Jährige in Begleitung einer Bundespolizeistreife in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt zudem eine Hirnblutung.

Die Staatsanwaltschaft München I verzichtete auf eine Vorführung des vorläufig Festgenommenen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung.

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