Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in Augsburg-Lechhausen die Fensterscheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen und daraus diverse Baumaschinen gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 12. November 2026, 18 Uhr, und Freitag, 13. November 2026, 7.15 Uhr, in der Schellingstraße. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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