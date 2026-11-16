In Kissing sind Unbekannte in eine Wohnung in der Thomas-Mann-Straße eingedrungen und haben Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich am Samstag, 14. November 2026, zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr. Wie hoch der Sach- und Beuteschaden ist, wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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