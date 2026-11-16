Kunst & KulturMemmingen

MEWO Kunsthalle zeigt junge Fotoperspektiven auf „Zuhause“

MEWO Kunsthalle zeigt junge Fotoperspektiven auf „Zuhause“
Foto: (Foto Hauptgewinn): Chaos, Foto: Elina Generalski
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Rund 50 Fotografien junger Menschen sind ab dem 22. November 2026 in der MEWO Kunsthalle in Memmingen zu sehen. Die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Zuhause“ wird am Samstag, 21. November, um 16 Uhr eröffnet.

Inhalte im Überblick

Junge Perspektiven auf das Thema „Zuhause“

Rund 150 junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren aus dem Bezirk Schwaben haben sich am Wettbewerb beteiligt. Eine Jury wählte knapp 50 Fotografien für die Ausstellung aus und vergab Preise von bis zu 300 Euro.

Auch die Gestaltung der Ausstellung entstand unter Beteiligung junger Menschen. Am Tag nach der Jurysitzung entwickelte eine Gruppe im sogenannten Curatorial Lab die Ausstellungsgestaltung.

Ausstellung bis Ende Januar 2027

Die Schau in der MEWO Kunsthalle ist vom 22. November 2026 bis zum 31. Januar 2027 zu sehen. Der Eintritt zur Eröffnung und zur Ausstellung ist frei.

- Anzeige -

Der Fotowettbewerb ist Teil des „Forum Junge Fotografie“. Das Projekt wird von der Kunststiftung Grzabka-Palm und dem Kulturfonds Bayern im Bereich Kulturelle Bildung gefördert. Es soll Kreativität fördern und den Austausch junger Menschen über Kunst und Gesellschaft stärken.

Augsburger Wunderzeichenbuch wird in London versteigert
ECDC Memmingen unterliegt Freiburg trotz zweimaligem Ausgleich
Augsburg: Vortrag zeigt Ursprung des Weihnachtsbildes
Bayerns Winterdienst ist für Schnee und Eis gerüstet
Spider Murphy Gang erhält Ehrenpreis des Bayerischen Kunstpreises
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns