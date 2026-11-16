MEWO Kunsthalle zeigt junge Fotoperspektiven auf „Zuhause“

Rund 50 Fotografien junger Menschen sind ab dem 22. November 2026 in der MEWO Kunsthalle in Memmingen zu sehen. Die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Zuhause“ wird am Samstag, 21. November, um 16 Uhr eröffnet.

Junge Perspektiven auf das Thema „Zuhause“

Rund 150 junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren aus dem Bezirk Schwaben haben sich am Wettbewerb beteiligt. Eine Jury wählte knapp 50 Fotografien für die Ausstellung aus und vergab Preise von bis zu 300 Euro.

Auch die Gestaltung der Ausstellung entstand unter Beteiligung junger Menschen. Am Tag nach der Jurysitzung entwickelte eine Gruppe im sogenannten Curatorial Lab die Ausstellungsgestaltung.

Ausstellung bis Ende Januar 2027

Die Schau in der MEWO Kunsthalle ist vom 22. November 2026 bis zum 31. Januar 2027 zu sehen. Der Eintritt zur Eröffnung und zur Ausstellung ist frei.

Der Fotowettbewerb ist Teil des „Forum Junge Fotografie“. Das Projekt wird von der Kunststiftung Grzabka-Palm und dem Kulturfonds Bayern im Bereich Kulturelle Bildung gefördert. Es soll Kreativität fördern und den Austausch junger Menschen über Kunst und Gesellschaft stärken.