Augsburger Wunderzeichenbuch wird in London versteigert

Das im 16. Jahrhundert in Augsburg entstandene „Book of Miracles“ kommt am 10. Dezember 2026 bei Christie’s in London zur Auktion. Der Schätzpreis für das reich illustrierte Manuskript liegt bei 700.000 bis 1 Million Pfund.

Das sogenannte Augsburger Wunderzeichenbuch umfasst 167 farbig ausgemalte Darstellungen von Kometen, Monstern, Naturereignissen und apokalyptischen Visionen. Die Bilder führen von der Schöpfung über biblische und historische Ereignisse bis zum Weltuntergang. Sie spiegeln die Vorstellung wider, außergewöhnliche Phänomene als Zeichen mit einer Bedeutung für die Menschheit zu verstehen.

Zu sehen sind unter anderem mehrere Sonnen, blutrote Monde, Feuerkometen, Überschwemmungen, Erdbeben, Unwetter, Heuschreckenschwärme, Vulkanausbrüche, Drachen und monströse Geburten. Das Manuskript zeigt außerdem ein Himmelsphänomen, das 1541 in Augsburg beobachtet wurde, sowie einen Hagelsturm im niederländischen Dordrecht aus dem Jahr 1552. Bildunterschriften verweisen ausdrücklich auf Ereignisse „hier in Augsburg“. Auch die verwendeten Wasserzeichen werden mit Augsburg im 16. Jahrhundert in Verbindung gebracht.

Die Entstehung des Manuskripts um 1552 wird Hans Burgkmair dem Jüngeren, Heinrich Vogtherr dem Jüngeren und ihren Werkstätten zugeschrieben. Die Illustrationen greifen Arbeiten bedeutender Künstler der deutschen Renaissance auf, darunter Hans Holbein den Jüngeren, Hans Sebald Beham und Albrecht Dürer.

Ausstellung vor der Auktion

Das Manuskript stammt aus der Sammlung von Mickey Cartin und wird im Rahmen von „An Alchemy of Ideas: Works from the Mickey Cartin Collection“ angeboten. Zuvor befand es sich in einer privaten bayerischen Sammlung. Nach Angaben des Buchhändlers und Auktionators Hugo Ruef soll es aus der Bibliothek eines kleinen süddeutschen Barockschlosses stammen. 2008 wurde es im Münchner Auktionshaus Hugo Ruef versteigert, 2010 von James Faber aus London erworben und später Teil der Cartin-Sammlung.

Christie’s zeigt das Manuskript vom 4. bis 10. Dezember 2026 in London. Die Auktion „Valuable Books & Manuscripts“ beginnt am 10. Dezember um 12 Uhr GMT bei Christie’s an der King Street.

Neben dem Wunderzeichenbuch stehen unter anderem Georg Bartischs „Ophthalmodouleia“ von 1583 mit einem Schätzpreis von 70.000 bis 100.000 Pfund, eine zeitgenössisch kolorierte Ausgabe von Gerard Mercators „Tabulae Geographicae“ aus den Jahren 1585 bis 1589 für 300.000 bis 400.000 Pfund sowie ein illustriertes Exemplar von Titus Livius’ „Première Décade“ aus der Zeit um 1470 zum Verkauf. Ebenfalls angeboten wird ein handschriftliches Manuskript Albert Einsteins zur Feldtheorie aus dem Jahr 1940, dessen Schätzpreis bei 300.000 bis 400.000 Pfund liegt.