In Regensburg sind am Samstag, 14. November 2026, zwei Wohnungen im Roten-Brach-Weg ins Visier unbekannter Täter geraten. Bei einem Einbruch wurde Schmuck im dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Zwei Vorfälle innerhalb weniger Stunden

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr versuchten die Täter, die Zugangstür einer Wohnung aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass sie nicht in die Wohnung eindringen konnten.

Zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich Unbekannte in einem anderen Anwesen derselben Straße Zugang zu einer Wohnung. Sie durchsuchten die Räume gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck im dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in beiden Fällen und prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die am 14. November 2026 im Bereich des Roten-Brach-Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0941/506-2888 zu melden.

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