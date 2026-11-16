Unbekannte Täter sind am Samstag, 14. November 2026, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Haydnstraße in Regensburg eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 11:00 und 17:30 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchsuchten dort Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. An der Wohnung entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Ein Anwohner beobachtete gegen Mittag im Bereich des Hauses einen ihm unbekannten Mann.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Samstag im genannten Zeitraum im Bereich der Haydnstraße eine verdächtige männliche Person gesehen haben oder andere Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Polizei sucht Mann nach Exhibitionismus in Tennenlohe · Einbruch in Bäckerei in Wald: Wohnung ebenfalls betroffen