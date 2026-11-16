Unbekannte sind am Samstagabend in eine Bäckerei in Wald eingebrochen und haben mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen drangen sie außerdem in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein.

Auch Wohnung im Gebäude betroffen

Der Einbruch ereignete sich am 14. November 2026 zwischen 19:30 Uhr und 23:40 Uhr in der Süssenbacher Straße. Die bislang unbekannten Personen gelangten in die Bäckerei und begaben sich dort in einen Büroraum. Sie gingen einen Tresor an und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten außerdem in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Dort wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer am Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und 23:40 Uhr im Bereich der Süssenbacher Straße in Wald verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wenden.

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