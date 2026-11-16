Unbekannte sind in eine Pizzeria in der Dürerstraße in Regensburg eingebrochen und haben Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 13. November 2026, um 22.30 Uhr, und Samstag, 14. November 2026, um 7 Uhr. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Restaurant. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dürerstraße gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

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