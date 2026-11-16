Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, verteidigt seinen Vorstoß zu Selbstzahler-Terminen für Kassenpatienten.

Bei den Einsparvorgaben durch die Krankenkassen-Reform blieben den Ärzten nur zwei Möglichkeiten: „Entweder man macht weniger und liest ein gutes Buch – oder man finanziert es“, sagte Gassen beim Ärzte-IN-Treff der „Rheinischen Post“ am Montagabend in Düsseldorf. Auf die Frage, ob die Zwei-Klassen-Medizin jetzt zunehmen werde, erklärte Gassen: „Das Reden von der Zwei-Klassen-Medizin kann ich nicht mehr hören.“ Zugleich warnte Gassen davor, dass die Einsparvorgaben die Praxen zu Beschäftigungsabbau zwingen würden: Viel zu wenig werde über die Möglichkeit geredet, dass die Praxen nun medizinisches Personal einsparen müssten. „Wir beschäftigen 850.000 Menschen – mehr als die Automobilindustrie und wahrscheinlich länger, als es die Autoindustrie tut“, so der KBV-Chef.

Der Chef der DAK Gesundheit, Andreas Storm, wies auf derselben Veranstaltung Gassens Vorstoß zurück: „Das kann bei uns keine Akzeptanz finden“, sagte der Krankenkassen-Chef. „Priorisierung nach dem Geldbeutel passt nicht zu unserem System und zu unseren ethischen Vorstellungen“, so Storm. Über Jahrzehnte habe der Grundsatz bestanden, dass es eine Priorisierung nach Behandlungsbedarf gebe und nicht nach dem Geldbeutel. Storm erklärte: Wenn man nun Selbstzahler-Termine für Kassenpatienten einführe, werde „die Bürgerversicherung Triumphe feiern“.