Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil will im Falle seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden nicht Kanzlerkandidat seiner Partei bei der nächsten Bundestagswahl werden.

„Ich will nicht Parteivorsitzender werden, um anderes anzustreben, sondern ich will Parteivorsitzender werden, um meiner Partei zu helfen“, sagte Heil dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben). Er sei der festen Überzeugung, dass Deutschland eine starke Sozialdemokratie brauche. Zu den schlechten Umfragewerten der SPD sagte Heil: „12-bis-14-Prozent-Umfragen dürfen nicht das Ende der Geschichte sein.“

Eine Abschaffung der Doppelspitze hielte er für falsch. „Die Aufgabe ist so groß, die SPD stärker zu machen, dass wir das auf mehreren Schultern verteilen müssen. Bei denen, die in der Regierung für die SPD arbeiten, in der Bundestagsfraktion, Ländern und Kommunen und auch im Parteivorsitz.“ Sein Angebot sei, volle Kraft und Leidenschaft einzusetzen, „um die SPD – Stück für Stück – das wird nicht in drei Tagen gehen, wieder zu einer starken Kraft in Deutschland zu machen“.

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