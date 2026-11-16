Banaszak kritisiert Pläne für Return Hubs

Grünen-Chef Felix Banaszak kritisierte Pläne, abgelehnte Asylbewerber in Zukunft in ein Abschiebezentrum nach Ruanda zu bringen.

„Alexander Dobrindt erkauft sich für viel Geld den Anschein von Härte, schafft aber nur Elend und Verantwortungslosigkeit. Return Hubs sind moderner Ablasshandel“, sagte er der „taz“. „Diese menschenverachtenden Abschiebelager werden Orte der völligen Perspektivlosigkeit.“ Die abgelehnten Asylbewerber würden in fremde Länder verfrachtet und dort sich selbst überlassen. „Dieser Ausverkauf europäischer Werte ist nicht hinnehmbar“, sagte Banaszak weiter.

Zudem werfe die Bundesregierung mit dem Vorhaben trotz knapper Haushaltslage „Millionen aus dem Fenster“. Alle vergleichbaren Beispiele zeigten, dass die Externalisierung von Migration unmenschlich, ineffizient und teuer sei.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trifft sich am Montag in Wien mit Vertretern anderer EU-Staaten, die Abschiebezentren außerhalb Europas anstreben. Medienberichten zufolge sollen sie sich bereits darauf geeinigt haben, ein erstes solches Zentrum in Ruanda einzurichten.

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