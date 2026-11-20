Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bayersoien ist am Donnerstagnachmittag eine Katze infolge der Rauchentwicklung verendet. Menschen wurden nicht verletzt, die Wohnungen sind derzeit jedoch nicht bewohnbar.

Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnungen

Der Brand in der Dorfstraße wurde am 19. November 2026 gegen 13.25 Uhr gemeldet. Die alarmierten regionalen Feuerwehren stellten das Feuer im Keller fest und löschten es. Durch ihren schnellen Einsatz verhinderten sie, dass die Flammen auf angrenzende Wohneinheiten übergriffen.

Starker Rauch breitete sich in den Wohnungen des Mehrfamilienhauses aus. Alle anwesenden Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die ersten polizeilichen Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Murnau. Noch am Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen. Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen setzen die Untersuchungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fort.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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