Der Bundestag hat am 15. Oktober 2026 den Weg für die Einführung einer staatlichen digitalen Brieftasche in Deutschland geebnet. Mit der sogenannten EUDI-Wallet sollen Bürger künftig ihre Identität nachweisen und bestimmte persönliche Angaben elektronisch bestätigen können. Der geplante Start im Januar 2027 wirft zugleich eine praktische Frage auf: Welche Informationen benötigen Behörden und Unternehmen tatsächlich, wenn sie die Identität eines Menschen überprüfen? Gerade bei digitalen Dienstleistungen gewinnt diese Unterscheidung an Bedeutung. Denn die technische Möglichkeit, persönliche Angaben elektronisch zu übermitteln, entscheidet noch nicht darüber, welche Daten für einen bestimmten Vorgang erforderlich sind.

Was die europäische Digital-Wallet verändern soll

Wer heute einen digitalen Dienst nutzt, muss seine Identität häufig durch die Eingabe persönlicher Daten oder das Hochladen eines Ausweisdokuments nachweisen. Mit der europäischen digitalen Identitätslösung soll künftig eine weitere Möglichkeit hinzukommen. Nutzer können bestimmte Nachweise in einer digitalen Brieftasche verwalten und sie bei Bedarf gegenüber Behörden oder Unternehmen verwenden.

Die Bundesregierung beschreibt die geplante Einführung im Zusammenhang mit dem Digitalen Identitätengesetz. Die Nutzung der staatlichen Wallet soll freiwillig bleiben. Sie ist als zusätzliche Möglichkeit zur elektronischen Identifizierung vorgesehen und soll bestehende Verfahren ergänzen.

Für digitale Anbieter könnte sich dadurch vor allem die Art verändern, wie Identitätsinformationen übermittelt und überprüft werden. Statt für jeden Dienst erneut Ausweisdokumente bereitzustellen, könnten Nutzer geeignete elektronische Nachweise einsetzen. Welche Funktionen tatsächlich verfügbar sein werden, hängt allerdings von der technischen Umsetzung und der jeweiligen Anbindung der Dienste ab.

Auch die Frage, welche Angaben ein Anbieter überhaupt benötigt, bleibt bestehen. Ein Dienst, der lediglich das Alter eines Nutzers kontrollieren muss, hat andere Informationsanforderungen als eine Bank, die eine vollständige Identifizierung durchführen muss.

Damit rückt ein weiterer Grundsatz digitaler Identitätsverfahren in den Mittelpunkt: Die Überprüfung einer einzelnen Eigenschaft muss nicht zwangsläufig die Offenlegung sämtlicher persönlicher Daten erfordern.

Wie unterschiedlich solche Anforderungen ausfallen können, zeigt sich besonders bei der Altersprüfung. Für den Zugang zu bestimmten digitalen Inhalten müssen Anbieter feststellen, ob eine Person volljährig ist. Dafür benötigen sie jedoch nicht in jedem Fall den vollständigen Namen oder das genaue Geburtsdatum.

Die Europäische Kommission hat im April 2026 eine technische Lösung vorgestellt, mit der Nutzer ihre Volljährigkeit bestätigen können, ohne zusätzliche persönliche Informationen preiszugeben. Der geplante Altersnachweis soll lediglich bestätigen, ob eine festgelegte Altersgrenze erreicht wurde. Die technische Grundlage ist mit der europäischen Digital-Wallet kompatibel.

Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, welche Angaben auf Ausweisdokumenten künftig erforderlich sind. Das Bundesinnenministerium prüft beispielsweise, ob die Wohnanschrift auf dem Personalausweis entfallen könnte. Über diese Überlegungen berichtete bereits Presse Augsburg im August 2026.

Für Online-Dienste entsteht damit die Möglichkeit, einzelne Eigenschaften einer Person zu überprüfen und zugleich den Umfang übermittelter Daten zu begrenzen. Allerdings hängt die erforderliche Identifizierung weiterhin vom jeweiligen Angebot und den gesetzlichen Vorgaben ab. Besonders relevant wird diese Unterscheidung bei Plattformen, auf denen neben der Registrierung auch finanzielle Transaktionen stattfinden.

Warum vereinfachte Registrierung nicht anonym bleibt

Bei digitalen Diensten mit finanziellen Transaktionen reichen einfache Altersnachweise häufig nicht aus. Abhängig von der Art des Angebots müssen Betreiber zusätzliche Informationen über ihre Kunden erfassen und überprüfen. Dabei können sich die Anforderungen während der Nutzung verändern. Eine Registrierung mit wenigen persönlichen Angaben bedeutet deshalb nicht automatisch, dass spätere Identitätskontrollen entfallen.

Auch bei digitalen Unterhaltungsangeboten stellt sich die Frage, wann persönliche Daten tatsächlich erforderlich sind. Besonders deutlich wird dies bei Online Casinos ohne Verifizierung, deren unterschiedliche Registrierungs- und Prüfverfahren auf SmartBonus.at thematisiert werden. Einige Angebote verzichten zunächst auf die sofortige Vorlage von Ausweisdokumenten, verlangen entsprechende Nachweise jedoch vor bestimmten Transaktionen oder Auszahlungen. Entscheidend bleibt, welche gesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Anbieter gelten. Eine vereinfachte Anmeldung bedeutet deshalb weder vollständige Anonymität noch den Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene Identitätskontrollen.

Für Verbraucher ist insbesondere der Zeitpunkt einer Prüfung relevant. Müssen zusätzliche Dokumente erst bei einer Auszahlung vorgelegt werden, kann dies die Bearbeitungsdauer beeinflussen. Auch die Datenschutzinformationen des jeweiligen Dienstes sollten erkennen lassen, welche personenbezogenen Angaben verarbeitet werden und zu welchem Zweck dies geschieht.

Die technische Entwicklung hin zu digitalen Identitätsnachweisen könnte solche Abläufe künftig vereinfachen. Welche Prüfungen tatsächlich erforderlich bleiben, richtet sich jedoch weiterhin nach den gesetzlichen Anforderungen der jeweiligen Branche und des Landes.

Welche Regeln trotz neuer Technik gelten

Die technischen Möglichkeiten zur Identitätsprüfung ändern nichts an den rechtlichen Voraussetzungen für bestimmte Online-Dienste. Besonders deutlich wird dies beim Glücksspiel, dessen Regulierung innerhalb Europas weiterhin weitgehend auf nationaler Ebene erfolgt.

In Österreich unterliegt Online-Glücksspiel dem Glücksspielgesetz (GSpG). Nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen besitzt die Österreichische Lotterien GmbH die maßgebliche österreichische Konzession für elektronische Lotterien einschließlich Online-Glücksspiel über win2day. Diese Berechtigung gilt nach dem veröffentlichten Konzessionsverzeichnis bis zum 30. September 2027.

Eine ausländische Glücksspiellizenz berechtigt einen Anbieter nicht automatisch dazu, sein Angebot auf dem österreichischen Markt zu betreiben. Ebenso wenig lässt sich aus der technischen Erreichbarkeit einer Webseite auf deren rechtliche Zulässigkeit schließen.

Digitale Identitätslösungen können vorgeschriebene Prüfverfahren unterstützen. Ob ein Anbieter Online-Glücksspiel veranstalten darf, richtet sich jedoch weiterhin nach den geltenden nationalen Vorschriften.

Mit der europäischen Digital-Wallet entstehen neue Möglichkeiten, persönliche Informationen gezielter zu übermitteln. Für viele alltägliche Online-Dienste könnte dies künftig bedeuten, dass Nutzer einzelne Eigenschaften nachweisen können, ohne umfangreiche Ausweisdaten weiterzugeben.

Wie stark solche Verfahren den digitalen Alltag tatsächlich verändern, wird von ihrer technischen Umsetzung und der Akzeptanz durch Behörden und Unternehmen abhängen. Auch die Sicherheit der Nachweise und die Kontrolle über ihre Verwendung spielen dabei eine wichtige Rolle.

Entscheidend bleibt die Unterscheidung zwischen technischer Datensparsamkeit und gesetzlichen Identifizierungspflichten. Ein moderner digitaler Ausweis kann den Umgang mit persönlichen Informationen vereinfachen. Welche Prüfungen ein Dienst durchführen muss, bestimmt dagegen weiterhin der rechtliche Rahmen.









