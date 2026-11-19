Vermögen kann auf unterschiedliche Weise entstehen: nicht nur durch Arbeit und konsequentes Sparen, sondern auch durch den Erwerb von Kapitalanlagen, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Viele Menschen bauen sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine beachtliche Vermögensstruktur auf. Während in jüngeren Jahren der Vermögensaufbau im Mittelpunkt steht, wandelt sich mit zunehmendem Alter und wachsendem Vermögen die Perspektive. Hier steht vielmehr die Frage im Raum, wie sich die Vermögensstruktur langfristig schützen lässt und wie robust sie gegenüber Veränderungen ist. Denn viele wollen ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben und wünschen sich, dass es auch langfristig wächst und geschützt bleibt. Mit wachsendem Vermögen verändern sich zudem nicht nur die persönlichen Bedürfnisse, sondern auch die Anforderungen an die Vermögensstruktur und die Rahmenbedingungen. Mit genau diesen Fragen beschäftigt sich das RüVER Institut für finanzielle Bildung, Anwendung und Verantwortung, das Vermögen nach eigener Darstellung ganzheitlich betrachtet – vom Umgang mit Geld über den Aufbau bis hin zum systematischen Schutz. Wer verstehen will, wie Werte über Generationen hinweg bestehen können, muss deshalb das Zusammenspiel aller Bausteine in den Blick nehmen und nicht nur einzelne Anlagen.

Vermögen wächst über viele Jahrzehnte hinweg – meist durch eine Kombination unterschiedlicher Geldanlagen

Vermögen entsteht selten über Nacht, sondern durch gut überlegte Entscheidungen. Viele Menschen beginnen schon früh damit, einen Teil ihres Einkommens zurückzulegen – oft mit dem Ziel, im Ruhestand über genügend Geld zu verfügen und sich langgehegte Träume zu erfüllen. Andere beziehen bei ihren Überlegungen bereits die Kinder und Enkelkinder mit ein, um ihnen eine finanzielle Grundlage zu hinterlassen, auf der sie aufbauen können.

Die Möglichkeiten des Vermögensaufbaus gehen dabei weit über das klassische Sparbuch hinaus. So lässt sich durch regelmäßiges Sparen oft über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg ein beachtliches Vermögen aufbauen. Häufig beschränkt sich das Vermögen nicht nur auf eine Anlageform, denn neben kurzfristig verfügbaren Geldmitteln, die beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto liegen, wird das Geld auch in Kapitalanlagen, wie etwa Aktien, Fonds, ETFs und Kryptowährungen, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien oder Sachwerte investiert. Wie viel Geld jeden Monat gespart werden kann, hängt in erster Linie vom erzielten Überschuss ab: Nur wer mehr einnimmt, als er ausgibt, kann überhaupt etwas zurücklegen.

Manche Vermögenswerte bleiben über viele Jahre bestehen, während andere veräußert, neu aufgebaut oder auf andere Werte übertragen werden. Gründe dafür können veränderte persönliche Bedürfnisse, ein anderes Einkommen oder neue finanzielle Ziele sein. Auch die äußeren Rahmenbedingungen können die Vermögenssituation beeinflussen. Dazu zählen unter anderem Inflation, wirtschaftliche Entwicklungen, Veränderungen des Zinsumfelds sowie steuerliche und rechtliche Veränderungen. Die nachfolgenden Absätze zeigen, welche unterschiedlichen Aspekte bei der kritischen Betrachtung der Vermögensstruktur eine Rolle spielen können.

Diversifikation – warum eine breite Streuung sinnvoll sein kann

Wer sein Vermögen langfristig vor Veränderungen schützen möchte, sollte zunächst einen kritischen Blick auf die Vermögensstruktur werfen und schauen, wie das Geld verteilt ist. Denn vergangene und aktuelle Krisen haben gezeigt, dass einzelne Vermögenswerte in bestimmten Marktlagen erheblichen Schwankungen unterliegen können. Hierzu gehören beispielsweise Aktien, deren Kurse gerade in Krisenzeiten deutlich nachgeben können.

Wird das Vermögen daher nur auf eine Anlage konzentriert, kann es passieren, dass diese von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen und Entwicklungen beeinflusst wird. Deshalb kann es sinnvoll sein, das Vermögen auf mehrere Anlageformen zu verteilen, um damit das Risiko einer möglichen negativen Entwicklung zu reduzieren.

Insbesondere Aktien, ETFs und Kryptowährungen können auf unerwartete politische oder wirtschaftliche Einflüsse oder eine Inflation anders reagieren als Immobilien oder andere Sachwerte. Eine breite Diversifikation ist zwar kein Garant für kontinuierliches Wachstum und kann Verluste daher nicht vollständig vermeiden. Sie kann jedoch dazu beitragen, mögliche Schwankungen innerhalb der Vermögensstruktur auszugleichen und so die Widerstandsfähigkeit des Vermögens gegenüber Verlusten zu stärken.

Kurzfristige Verfügbarkeit von Vermögenswerten – welche Rolle spielt Liquidität?

Wer sein Vermögen auf verschiedene Werte aufteilt, sorgt bereits für ausreichend Diversifikation. Doch was ist mit der Liquidität? Diese sollte bei einer möglichst breiten Streuung des Vermögens nicht außer Acht gelassen werden, um in bestimmten Situationen schnell auf sein Vermögen zugreifen zu können. Denn bei einem breit gestreuten Portfolio zählen nicht nur das Wachstum und der langfristige Werterhalt allein, sondern auch die Möglichkeit, jederzeit über das Geld verfügen zu können, wenn beispielsweise unerwartete Ausgaben anliegen. Deshalb sollte eine gut durchdachte Vermögensstruktur auch einen kurzfristigen finanziellen Handlungsspielraum berücksichtigen. Doch wie kann dies gelingen?

Auch hier sind bei der Gestaltung einer breit gestreuten Vermögensstruktur einige Punkte zu beachten, denn eigentlich stehen Liquidität und langfristiger Werterhalt vollkommen gegensätzlich zueinander. Ein Beispiel: Wer einen Teil des Vermögens in Aktien investiert, kann die Wertpapiere zwar schnell verkaufen, muss bei Kursschwankungen aber auch Verluste hinnehmen. Zwar lässt sich so kurzfristig Geld generieren, jedoch werden die Aktien bei einem Kursrückgang unter Wert verkauft.

Ein anderes Beispiel ist die Investition in Immobilien. Diese können einen Teil der Vermögensstruktur ausmachen, lassen sich jedoch nicht kurzfristig verkaufen. Auf dem Tagesgeldkonto wäre das Geld zwar schnell verfügbar, jedoch kann es dort langfristig an Kaufkraft verlieren, beispielsweise in Zeiten der Inflation oder bei negativer Zinsentwicklung. Für Sachwerte, wie Edelmetalle, exklusive Uhren, Schmuck, Gemälde oder Oldtimer, müssen erst geeignete Käufer gefunden werden. Außerdem setzt der Verkauf von Sachwerten Fachwissen voraus, da ihre Preise auf dem Markt stark schwanken können.

Daher kommt es bei einem langfristigen Vermögensaufbau nicht nur darauf an, welche Rendite sich mit den einzelnen Vermögenswerten erzielen lässt, sondern auch darauf, ob und zu welchen Konditionen man kurzfristig darauf zugreifen kann.

Ein Blick auf nachfolgende Generationen: Welche Faktoren müssen beim Vermögensaufbau berücksichtigt werden?

Beim Vermögensaufbau stellt sich nicht nur die Frage, wie stabil das Vermögen gegenüber Veränderungen ist, sondern auch, wie es sich auf nachfolgende Generationen übertragen lässt, beispielsweise zu Lebzeiten in Form einer Übertragung oder auch durch eine Erbschaft. Allerdings lassen sich die einzelnen Vermögenswerte nicht gleichermaßen übertragen.

So gestaltet sich die Übertragung von Sachwerten, liquiden Rücklagen und digitalen Vermögenswerten anders als bei Immobilien – vor allem, wenn das gesamte Vermögen auf mehrere Personen verteilt werden soll. Eine Immobilie lässt sich beispielsweise nicht ohne Weiteres auf mehrere Personen aufteilen wie ein Aktiendepot oder Rücklagen auf dem Tagesgeldkonto. Gerade bei einem breit gestreuten Portfolio kann es daher sinnvoll sein, die persönlichen und familiären Bedürfnisse nachfolgender Generationen einzubeziehen und auch die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen.

Bei der Übertragung von Vermögenswerten können insbesondere die Erbschafts- und Schenkungssteuer relevant sein. Bei Immobilien spielen hingegen laufende Kosten, beispielsweise für die Instandhaltung, Energieeffizienz, Finanzierung oder Verwaltung, eine Rolle. Bei der Vermietung von Immobilien kommen weitere rechtliche Aspekte hinzu.

Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit ändern können, sollte die Vermögensstruktur regelmäßig überprüft werden. So kann frühzeitig festgelegt werden, wie das gesamte Vermögen am besten aufgeteilt und geordnet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Vermögensaufbau ist eine übersichtliche Dokumentation und Struktur des Vermögens, damit nachfolgende Generationen einen Überblick über die verschiedenen Vermögenswerte erhalten. Gerade wer sich nicht mit dem langfristigen Vermögensaufbau beschäftigt, kann von der Fülle an Informationen und rechtlichen Grundlagen schnell überfordert sein. Daher ist es sinnvoll, Kinder und Enkelkinder schon zu Lebzeiten in die Vermögensplanung einzubeziehen.

Regelmäßige Überprüfung der Rahmenbedingungen: Welchen Einfluss haben sie auf das Vermögen?

Wer über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg ein Vermögen aufbauen und dieses vor möglichen Risiken schützen möchte, sollte die Rahmenbedingungen regelmäßig überprüfen. Denn diese können sich jederzeit ändern, was wiederum einen großen Einfluss auf die einzelnen Vermögenswerte haben kann, die über Renditen oder Verluste entscheiden. Ein Beispiel für eine solche Rahmenbedingung ist die Inflation. Hierbei spielt nicht nur die aktuelle Größe des Vermögens eine Rolle, sondern auch seine zukünftige Kaufkraft. Gerade bei langfristigen Geldanlagen ist es wichtig, die Kaufkraft in die Vermögensstruktur einzubeziehen. Auch spielt die Zinsentwicklung eine Rolle. Sie wirkt sich nicht nur auf die Finanzierung von Immobilien, sondern auch auf andere Vermögenswerte, wie Wertpapiere, Spar- und Tagesgeldkonten, aus.

Ebenso haben steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Vermögensstruktur. Dies kann insbesondere bei der Weitergabe von Vermögenswerten relevant sein, um eine zusätzliche finanzielle Belastung nachfolgender Generationen zu vermeiden. Insbesondere bei größeren Vermögenswerten können sich steuerrechtliche Änderungen ergeben. Hierzu gehört unter anderem die Vermögenssteuer, die die Steuerlast erhöhen kann. Auch ist es denkbar, dass sich die rechtlichen Bedingungen ändern können, beispielsweise im Erbrecht. Nicht zu vergessen der Einfluss möglicher wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen auf das Vermögen. Sie können dazu führen, dass einzelne Vermögenswerte stark schwanken, was sich wiederum auf die Rendite auswirkt. Dies sollte bei einem langen Anlagehorizont unbedingt berücksichtigt werden.

Zu berücksichtigen ist auch die persönliche finanzielle Situation, da sich wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen auch auf die berufliche Perspektive und das Einkommen auswirken können. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, nicht nur die Vermögensentwicklung, sondern auch die Rahmenbedingungen im Blick zu haben und das Portfolio regelmäßig an diese anzupassen.

Immobilien, Wertpapiere, Sachwerte und liquide Mittel: Wie unterscheiden sie sich?

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Vermögen zu investieren. Jede Anlageform hat ihre Vor- und Nachteile. Eine Option sind Wertpapiere. Mit einem entsprechenden Tradingkonto können sie schnell gehandelt werden. Dank der großen Auswahl an digitalen Wertanlagen, Branchen und Ländern bieten sie die Möglichkeit einer breiten Diversifikation innerhalb eines Portfolios. Zudem besteht die Möglichkeit, das Risiko über verschiedene Anlageklassen und Banken zu streuen. Allerdings weisen unterschiedliche Wertpapiere auch verschiedene Risiken auf, bergen aber auch große Chancen. Die Betreuung eines Wertpapierdepots setzt allerdings Sachkenntnisse voraus.

Eine weitere Möglichkeit ist die Investition in Immobilien, die sich für die Selbstnutzung oder Vermietung eignen. Der Vorteil dabei ist, dass sie gerade in attraktiven Lagen, wie etwa in Großstädten, im Wert steigen können. Der Kauf- und Verkaufswert hängt jedoch immer vom Angebot, der Nachfrage und dem Zustand der Immobilie ab. Finanzierungen und zusätzliche Kosten, beispielsweise für Instandhaltung, Modernisierung und Verwaltung, können den Wert schmälern.

Für Sachwerte, wie Edelmetalle, Kunst, Uhren oder Oldtimer, gilt dasselbe: Sie sind unabhängig von herkömmlichen Finanzmärkten und können über viele Jahre hinweg im Wert steigen. Ebenso wie Immobilien sind sie jedoch stark von Markt und Nachfrage abhängig und setzen aufgrund der Handelbarkeit und Bewertung Fachwissen voraus. Ein weiterer Nachteil ist, dass zusätzliche Kosten entstehen können, beispielsweise für eine Versicherung oder sichere Verwahrung. Liquide Werte können als finanzielle Reserve dienen, haben jedoch den Nachteil, dass ihre Kaufkraft bei niedrigen Zinsen beeinträchtigt ist.

Fakt ist: Verschiedene Vermögensbestandteile unterscheiden sich nicht nur im Wert, sondern auch hinsichtlich Schwankungen, Kosten, Liquidität, Abhängigkeiten und Nutzungsmöglichkeiten. Dies sollte bei der Betrachtung des gesamten Vermögens berücksichtigt werden.

Vermögensstruktur regelmäßig überprüfen – einmal getroffene Entscheidungen können sich ändern

Das Leben verändert sich. Dadurch können sich auch die persönlichen Bedürfnisse und Ziele ändern. Deshalb kann eine am Anfang passende Vermögensstruktur mit der Zeit nicht mehr zu den ursprünglichen Zielen und Bedürfnissen passen. Das liegt daran, dass unterschiedliche Lebensphasen unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Während für einige Anleger ein langer Anlagehorizont wichtig ist, steht für andere die Verfügbarkeit des Vermögens im Alter im Vordergrund. Größere Anschaffungen, eine Änderung der familiären oder beruflichen Situation oder der Übergang in den Ruhestand können ebenfalls dazu beitragen, dass sich die persönlichen Bedürfnisse und Ziele ändern und somit auch die getroffenen Entscheidungen in Bezug auf die Vermögensstruktur.

Auch kann das Wachstum einzelner Vermögenswerte dazu führen, dass einmal getroffene Entscheidungen infrage gestellt werden. So entwickeln sich Immobilien, Wertpapiere, Sachwerte und liquide Mittel nicht immer gleich gut, weshalb sich die Anteile im Gesamtvermögen verschieben können. Daher kann es sinnvoll sein, die Vermögensstruktur regelmäßig dahingehend zu überprüfen, ob sie noch zu den eigenen Vorstellungen passt. Dabei sollte auch die nächste Generation berücksichtigt werden, deren Bedürfnisse und Lebenssituation sich von den eigenen Vorstellungen unterscheiden können. Während Immobilien für die einen interessant sein können, sind für die anderen liquide Mittel oder Wertpapiere wertvoll. Die Frage, wie sich das gesamte Vermögen am besten auf die Nachkommen aufteilen lässt, sollte daher unbedingt in die Überlegungen einfließen.

Fazit: Kapital langfristig vor unvorhersehbaren Situationen schützen und Werterhalt für nachfolgende Generationen sichern

Werterhalt über Generationen bedeutet nicht nur, über viele Jahre hinweg ein bestimmtes Vermögen aufzubauen. Es bedeutet auch, die Vermögensstruktur langfristig zu erhalten und sie möglichst widerstandsfähig gegenüber Veränderungen zu gestalten. Dabei spielt die Auswahl und Zusammensetzung der einzelnen Vermögenswerte eine große Rolle. Eine breite Streuung und eine entsprechende Gewichtung können dazu beitragen, Abhängigkeiten von einzelnen Vermögensbestandteilen zu reduzieren. Wichtig ist auch die Frage, wie sich das Vermögen auf nachfolgende Generationen übertragen lässt.

Da sich persönliche Bedürfnisse und Ziele im Laufe der Zeit ändern können, empfiehlt es sich, die gesamte Vermögensstruktur im Hinblick auf die nachfolgende Generation in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und an sich ändernde Erwartungen und Anforderungen anzupassen.