Eine Seniorin hat in Dormitz nach einem Schockanruf mehrere zehntausend Euro an einen Geldabholer übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Mittwochnachmittag wurde der Frau am Telefon mitgeteilt, ihr Sohn sei schwer erkrankt und benötige dringend Bargeld. Gegen 14 Uhr übergab sie das Geld in einer Lebkuchendose an einen Abholer in der Hauptstraße.

Polizei sucht Hinweise zum Geldabholer

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und rund 130 Kilogramm schwer. Er wird mit stark hervortretendem Bauch, schwarzen Haaren, Brille und dunklem Vollbart beschrieben. Nach Angaben der Polizei sprach er Hochdeutsch und trug eine dunkle karierte Stoffmütze im Stil einer Franzosenmütze, eine Jeansjacke, Bluejeans und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Dazu hatte er schwarze Sneaker mit weißer Sohle an.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet insbesondere im Bereich der Ortsmitte von Dormitz und entlang der Hauptstraße um Hinweise. Wer am Mittwoch gegen 14 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Geldübergabe oder dem beschriebenen Mann gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

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