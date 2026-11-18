In der Mittwochs-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 8, 10, 12, 13, 42, die Superzahl ist die 3. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 2731430. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 000800 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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