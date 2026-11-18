Öffentlichen Bibliotheken soll künftig die Öffnung an Sonn- und Feiertagen ermöglicht werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Arbeitsrechtspaket.

Bibliotheken werden damit anderen Kulturorten wie Museen und Theatern gleichgestellt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, dass Kultur dann zugänglich sein müsse, wenn Menschen Zeit dafür haben. Die Sonntagsöffnung sei ein wichtiger Schritt, um mehr Möglichkeiten für alle zu schaffen, die unter der Woche Kultur und Bildung schwer in Anspruch nehmen können.

Die geplante Neuregelung setzt eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages um. Bibliotheken sollen künftig entsprechend den konkreten Gegebenheiten vor Ort selbst darüber entscheiden dürfen, wie sie die neuen Möglichkeiten nutzen.